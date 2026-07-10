Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Dois deputados perdem mandato após novo cálculo do resultado eleitoral de 2022

A retotalização de votos é realizada pela Justiça Eleitoral quando votos que inicialmente haviam sido considerados válidos são retirados da contagem oficial

Estadão Conteúdo
fonte

Paulão (PT-AL) e Dayany Bittencourt (União-CE) (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

A Mesa Diretora da Câmara dos Deputados oficializou nesta quinta-feira, 9, a perda dos mandatos dos deputados federais Paulão (PT-AL) e Dayany Bittencourt (União-CE). As mudanças cumprem decisões da Justiça Eleitoral decorrentes da retotalização dos votos das eleições de 2022 e não dependem de deliberação do plenário.

Com a saída dos dois, Nivaldo Albuquerque (Republicanos-AL) assume a vaga de Paulão e já consta como deputado em exercício no portal da Câmara. No Ceará, a cadeira de Dayany passa a ser ocupada por Priscila Costa (PL-CE), que antes exercia mandato de vereadora em Fortaleza.

A retotalização de votos é realizada pela Justiça Eleitoral quando votos que inicialmente haviam sido considerados válidos são retirados da contagem oficial por decisão judicial. Como a eleição para deputado segue o sistema proporcional, a exclusão desses votos pode alterar o quociente eleitoral (cálculo que define quantas cadeiras cabem a cada partido ou federação) e, consequentemente, modificar a composição das bancadas.

No caso de Alagoas, a mudança ocorreu após a Justiça Eleitoral cassar os votos recebidos por João Catunda (PP-AL). Em novembro do ano passado, o Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas (TRE-AL) concluiu que o então candidato praticou captação ilícita de votos ao financiar material de campanha com recursos do Sindicato da Saúde de Maceió. Os recursos apresentados foram negados e, com a exclusão desses votos, o quociente eleitoral foi recalculado, resultando na perda da vaga ocupada por Paulão.

Por meio de nota, a bancada do PT na Câmara dos Deputados se solidarizou com Paulão, "vítima de decisão judicial engendrada em favor das elites políticas e econômicas de seu Estado no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas". O partido informou que vai entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a decisão da Mesa da Câmara.

Já no Ceará, a alteração decorre de decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que anulou os votos do suplente Heitor Freire (União-CE). Segundo a Corte, ele teve o mandato cassado por arrecadação e gastos ilícitos de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), o Fundo Eleitoral. A retotalização modificou a distribuição das vagas para deputado federal no Estado e levou à substituição de Dayany Bittencourt por Priscila Costa.

Próxima da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), Priscila está no centro do conflito tornado público entre Michelle e o enteado, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

As divergências que levaram Flávio a "humilhar" e "desrespeitar" a madrasta, segundo relato da ex-primeira-dama, são principalmente relacionadas às articulações do PL para as eleições no Ceará. Além de criticar a aproximação do partido com Ciro Gomes (PSDB), Michelle defende que o PL mantenha o compromisso firmado com Priscila Costa, apresentada por ela como pré-candidata da legenda ao Senado em 2025.

Ao mesmo tempo, o deputado federal André Fernandes, presidente do PL no Ceará e principal articulador do apoio a Ciro para o governo do Estado, trabalha pelo nome do pai, Alcides Fernandes (PL-CE), como representante do partido na disputa para senador.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

JUSTIÇA ELEITORAL/VOTOS/RETOTALIZAÇÃO/CÁLCULO/PERDA/MANDATO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Rumble ganha mais tempo para defender processo contra Alexandre de Moraes nos EUA

A AGU conquistou em junho o direito de o Brasil atuar como parte no processo contra o ministro

10.07.26 15h02

OPERAÇÃO TRANSPARÊNCIA

Dino afirma que Valdemar desviou R$ 119 milhões do orçamento secreto e pede bloqueio de bens

PF investiga se o dirigente teria utilizado servidores da Câmara dos Deputados para direcionar a ele mesmo recursos do orçamento secreto

10.07.26 13h58

decisão judicial

Dois deputados perdem mandato após novo cálculo do resultado eleitoral de 2022

A retotalização de votos é realizada pela Justiça Eleitoral quando votos que inicialmente haviam sido considerados válidos são retirados da contagem oficial

10.07.26 13h41

eita!

Michelle teria ensinado Bolsonaro a beijar: 'beijava mal para caramba'

Deputado do PL afirmou que a ex-primeira-dama contou não ter gostado do primeiro beijo com Jair Bolsonaro

10.07.26 12h47

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Pará

Nilson Pinto deixa a Presidência do Ideflor-Bio; saiba mais

Decreto assinado pela governadora Hana Ghassan foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará desta sexta-feira

03.07.26 10h01

Política

Governo do Estado revoga decreto anterior e faculta às sextas-feiras de julho para servidores

Expediente será compensado com o acréscimo de uma hora à jornada normal diária de trabalho, de 13 a 30 de julho

09.07.26 22h55

Eita!

Lula mostra dedo do meio durante discurso no Palácio do Planalto: 'Aqui para eles'

O ato aconteceu nesta sexta-feira, 3, durante evento no Palácio de Planalto, em Brasília

03.07.26 21h18

selecionados

TRE do Pará convoca mesários para as Eleições 2026; veja como se inscrever e benefícios

Edital com a nomeação será publicado até o final de 28 de agosto

08.07.26 11h14

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda