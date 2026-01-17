Mercosul-UE: Acordo não seria firmado se não fosse dedicação de Lula, diz presidente paraguaio

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou neste sábado, 17, que a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia para assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia deixa "um sabor amargo". Na sequência, porém, enfatizou a importância de Lula para a concretização da parceria entre os blocos.

"Deixa um sabor amargo. Infelizmente é um sabor agridoce porque não podemos deixar de reconhecer, seria injusto não reconhecer a liderança que teve o presidente Lula da Silva em levar adiante as negociações", afirmou, em coletiva à imprensa, realizada após a assinatura do acordo.

Peña disse que o presidente brasileiro colocou um enorme impulso e energia nas negociações. "Hoje posso dizer que esse acordo não estaria sendo firmado em Assunção se não fosse pelo trabalho e pela dedicação de Lula", emendou.

O líder paraguaio afirmou ainda que teria adorado a presença de Lula, disse sentir sua ausência e observou que o brasileiro é seu amigo pessoal. Detalhou que o comparecimento de Lula não foi possível por questões de agenda e mencionou que o brasileiro terá muito compromissos em 2026, uma vez que será candidato à reeleição.