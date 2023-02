Mensagem de Helder Barbalho abre ano legislativo na Alepa

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) realizou na manhã desta quinta-feira (2) a sessão solene de instalação do ano legislativo, marcada pela leitura da mensagem do Governador do Estado, Helder Barbalho, aos deputados estaduais. Durante o evento, o chefe do Executivo apresentou um balanço de sua gestão ao longo dos últimos quatro anos e indicou os projetos e investimentos que receberão atenção no novo mandato.

Em seu discurso, o governador pontuou ações realizadas nas áreas fiscal e orçamentária, de recursos humanos, da educação, da saúde, de segurança pública e de infraestrutura. Barbalho também destacou que as iniciativas do estado serão pautadas em um planejamento de longo prazo.

“Iniciamos o processo de elaboração do Pará 2050, planejamento estratégico de longo prazo, de caráter participativo e multissetorial, que será construído pelo conjunto da sociedade, e implantado a partir de 2024, na busca da melhoria dos indicadores sociais e na distribuição de riqueza, ampliação da base produtiva e competitividade econômica, promoção da sustentabilidade ambiental e aperfeiçoamento e inovação da gestão pública”, adiantou Helder Barbalho, que também frisou que conta com a colaboração do Poder Legislativo para implementar essas medidas.

“A pluralidade desta Casa representa a sociedade paraense e, por conseguinte, o Poder Executivo deve sempre buscar estar em sintonia para acertar nas políticas públicas”, afirmou o governador em coletiva à imprensa.

A mensagem do governador é um rito previsto na Constituição Federal e do Estado do Pará para que os trabalhos legislativos sejam retomados. Na próxima terça-feira (7), a Alepa realizará a primeira sessão ordinária para discussão e votação dos projetos de lei e demais proposições que necessitam da apreciação dos parlamentares.