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Política

Mendonça diz que advogado do caso Master lhe propôs 'delação seletiva': 'Perderam o pudor'

Estadão Conteúdo

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça afirmou, durante a sessão de julgamento sobre prisões preventivas do caso Master, que recebeu a proposta de um advogado de fazer uma "delação seletiva". "Perderam o pudor", disse.

Mendonça não disse o nome do advogado e nem deixou claro se tratar de alguém da defesa de Daniel Vorcaro, que teve sua delação rejeitada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta semana, após a recusa também da Polícia Federal.

Mendonça comentou o episódio dirigindo a palavra ao ministro Gilmar Mendes, que votou por revogar a prisão de Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, e fez duras críticas ao uso da delação premiada.

Apesar de não citar nomes, André Mendonça frisou que a conversa não envolveu o criminalista José Luís de Oliveira Lima, o Juca, que começou a negociar a delação premiada de Vorcaro mas deixou o caso após a primeira proposta ter sido rejeitada.

"Não é o advogado que deixou o caso, o Juca, mas me chegou uma proposta por um advogado... perderam o pudor, ministro Gilmar. 'Queremos fazer uma delação seletiva'. Falaram na minha cara isso. Eu disse: 'não faço questão de delação, agora, delação seletiva, comigo não'", afirmou Mendonça.

Ele seguiu falando que até recebeu dos advogados uma cópia da primeira proposta de delação premiada de Vorcaro, mas disse que preferiu não ler o material, porque ainda não caberia a ele a análise.

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Palavras-chave

CASO MASTER

VORCARO

2ª DELAÇÃO

PGR

REJEIÇÃO

STF

MENDONÇA
Política
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