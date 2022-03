Mário Frias é exonerado da Secretaria de Cultura; Alexandre Ramagem e Sérgio Camargo também saem

Mário Frias está saindo da Secretaria Especial de Cultura, do Ministério do Turismo. Filiado ao PL, mesmo partido do presidente Jair Bolsonaro, ele havia anunciado no dia 12 de março sua pré-candidatura a deputado federal por São Paulo. A exoneração de Frias foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (31). Também estão deixando o Governo Federal Alexandre Ramagem, que ocupava o cargo de diretor-geral da Abin (Agência Brasileira de Inteligência), e Sérgio Camargo, que presidia a Fundação Cultural Palmares. As informações são da CNN e Poder 360.

Frias foi nomeado secretario da Cultura em junho de 2020, no lugar de Regina Duarte. Já há um substituto apontado para o cargo: Hélio Ferraz de Oliveira, que até então ocupava o cargo de secretário adjunto da pasta.

A exoneração de Sérgio Camargo foi assinada pelo ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira. Já a de Ramagem foi assinada por Bolsonaro e pelo ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno. Ainda não há informações confirmadas sobre quem substituirá os dois.

Sérgio Camargo informou nas redes sociais que também está filiado ao PL e pretende disputar um cargo de deputado federal por São Paulo.