Governo federal exige que técnicos se manifestem sobre proposta de aumento de 28%

Na semana passada, o governo federal fez uma proposta aos técnico-administrativos em educação (TAEs) e está aguardando a resposta da categoria. O prazo estabelecido pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI) para a assinatura do acordo é terça-feira, dia 28 de maio.

Segundo comunicado oficial do MGI, a iniciativa do governo resultará em um aumento médio de renda de 28% durante os 4 anos de gestão do presidente Lula (PT). “O ganho corresponde a uma porcentagem maior que a inflação projetada no período”, destacou a pasta.

A ideia é aplicar um aumento de 9% em 2025 e 5% em 2026, juntamente com uma reformulação nos cargos, que resultará em um aumento maior para os técnicos-administrativos em Educação com salários mais baixos.

“Com isso o ganho varia de 14,5% a 26,2% entre 2025 e 2026, que, somado aos 9% concedidos ano passado, levam a ganhos que variam de 24,8% a 37,6% em 4 anos, superando a inflação esperada para o mesmo período de 15%”, informou a pasta.

Na terça-feira passada (21/5), o governo federal sugeriu uma proposta. Durante a reunião, o secretário de Relações do Trabalho, José Lopez Feijóo, afirmou que aquela seria a proposta definitiva.

Tal como sucedeu na mais recente oferta feita aos professores das instituições federais de ensino superior, o governo não mencionou nenhum índice de aumento salarial para este ano, porém contemplou ajustes para os próximos anos.

Quanto à sugestão inicial, divulgada em 19 de abril, a proposta de manter 9% em 2025 foi mantida, porém houve um aumento para o ano de 2026, que passou de 3,5% para 5%.