Governo Federal troca nove ministros; veja quem sai e quem entra

Foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira (31), a substituição de nove ministros que devem ser candidatos nas eleições de outubro. Pela Lei de Inelegibilidades, os ministros que vão ser candidatos precisam deixar os cargos até seis meses antes do primeiro turno. O prazo termina no próximo sábado (2). As informações são do G1 Nacional.

Ainda na manhã desta quinta-feira, as mudanças devem ser anunciadas também em uma cerimônia no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

Veja quem entra e quem sai