‘O Brasil está derrotado’, afirma Ciro Gomes sobre resultado das eleições de 2022

O ex-governador do Ceará e quatro vezes candidato à presidência (1998, 2002, 2018 e 2022), Ciro Gomes disse, em um discurso na sede do PDT na última semana, que está "saindo da toca" pela primeira vez desde que foi derrotado nas eleições presidenciais de 2022. Em entrevista ao jornal O GLOBO, Ciro falou sobre a decepção após o último pleito presidencial, com aliados próximos fazendo parte do governo Lula, e sobre seu futuro político.

“A eleição me chocou profundamente e matou em mim a crença no sistema democrático brasileiro”, afirmou Gomes, ao considerar os 3% de votos recebidos como uma “consumação” do processo frustrante. Ciro atribuiu a ascensão de Bolsonaro a uma conjunção “trágica” entre a crise econômica brasileira e o escândalo de corrupção do petrolão — refutando a ideia de que Lula poderia oferecer uma solução eficaz para os desafios do país.

“O Brasil está derrotado, porque isso aniquila o nosso país. Isso só se resolverá quando Lula sair do jogo”, acrescentou.

Vendo-se cada vez mais isolado, Ciro Gomes reconheceu que membros importantes de seu partido estão se alinhando com o governo, como o presidente do PDT, Carlos Lupi, que se tornou ministro da Previdência, e seu irmão Cid Gomes, que se juntou ao PSB, partido aliado do PT. O político também comparou sua situação à de figuras históricas como Getúlio Vargas e Leonel Brizola.

Machismo, rompimento com o irmão e futuro político

Denunciado pelo Ministério Público por violência política de gênero contra a senadora Janaína Farias (PT) após tê-la chamado de assessora para “assuntos de cama” do ministro da Educação, Camilo Santana, Ciro Gomes disse que suas palavras foram mal interpretadas e que criticou o comportamento do ministro, além de sustentar que as mulheres não devem ser imunes a críticas políticas.

O político também falou sobre o rompimento com o irmão, Cid Gomes (PSB-CE), desde que foi “abandonado por todo mundo e por ele também” nas últimas eleições presidenciais. “Simplesmente eu fui lá e pedi a ele: ‘Não faça isso, você está me abandonando, e eu estou sozinho’. Pedi para ele coordenar minha campanha, e ele disse que não”, revelou Ciro, que não possui intenção de reconciliação.

Embora não tenha intenção de se candidatar novamente, uma das especulações sobre o futuro político de Ciro Gomes é a possibilidade de concorrer ao governo do Ceará ou à Câmara dos Deputados. Por enquanto, o político diz estar envolvido em outras atividades, como a escrita de um livro e discussões programáticas com o PSDB.