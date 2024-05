Pesquisa eleitoral mostra corrida à prefeitura de Altamira, confira 

Nesta quinta-feira (23.05), o instituto ‘Doxa Pesquisa’ divulgou o resultado do levantamento sobre a corrida eleitoral para a prefeitura de Altamira, no sudoeste do Pará. De acordo com os dados, o ex-vereador Dr. Loredan de Andrade Mello lidera a preferência eleitoral na atualidade com 24,8% das intenções de votos. Em segundo lugar aparece o ex-prefeito, Domingos Juvenil (MDB), com 19,4%. O atual prefeito de Altamira, Claudomiro Gomes da Silva (PP) vem em terceiro, com 10,2%.

Ainda segundo a pesquisa, a ex-prefeita, Odileida (Avante) está com 9,8%. Em quinto lugar vem o engenheiro Diogo (PRD) com 6,4%. Depois aparecem Mazio do Posto (PL) com 2,6%; Dra. Tahis (PDT), 2,2%; Josiane (PT), 2,0% e Prof. Raimundo (REDE), 0,8%

A pesquisa foi realizada de 17 a 20 deste mês de maio, nas zonas rural e urbana de Altamira, e, ainda nos distritos de Castelo dos Sonhos e Cachoeira da Serra. Ela está registrada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE Pará) sob o nº PA-09914/2024.

Segundo o Doxa, foram ouvidos 509 eleitores, e o levantamento tem uma margem de erro de 4.4% para mais ou para menos dos resultados obtidos na pesquisa.

Consulta espontânea aponta eleitor indeciso

O instituto informou que na consulta espontânea, (quando não são indicados nomes de pré-candidatos), a pesquisa identificou um número expressivo de votos flutuantes, somando mais de 83%. Os que se destacam são o Dr. Loredan, Domingos Juvenil, Claudomiro e Odileida.

Quando se trata de rejeição, a pesquisa detectou que o prefeito Claudomiro (PP) é o mais rejeitado, com 37,1%. Domingos Juvenil (MDB) e Odileida (Avante) ocupam o segundo lugar com 10,4% de rejeição. Dr. Loredan (PSD) tem rejeição de 4,7%; Mazio do Posto (PL) é rejeitado por 3,1% dos eleitores de Altamira.

Ainda sobre a consulta de rejeição, na lista aparecem Engenheiro Diogo (PRD) com 1,6%; Josiane (PT), 1,4%; Dra Thais (PDT), 1,0% e prof. Raimundo (REDE), 0,8%.

Os dados do Doxa Pesquisa também apontam a desaprovação de 65,4% da gestão municipal do prefeito Claudomiro Silva. Por outro lado, 29,3% dos eleitores aprovaram o governo municipal, e outros 5,3% não se manifestaram.

Também foram feitas consultas aos eleitores sobre aprovação e desaprovação dos governos Helder Barbalho e Lula. Conforme o Doxa Pesquisa, a gestão Helder Barbalho tem aprovação de 68,2% dos eleitores; 24,4% de desaprovação; e 7,5% não se manifestaram.

O governo Lula recebeu 48,3% de aprovação; 46,4% de desaprovação; e 5,3% dos eleitores consultados não se manifestaram.

Intenção de votos para pré-candidatos à prefeitura de Altamira:

1º Lugar – ex-vereador, Dr. Loredan (PSD) – 24,8%

2º Lugar – ex-prefeito, Domingos Juvenil (MDB) – 19,4%

3º Lugar – atual prefeito, Claudomiro Silva (PP) – 10,2%

4º Lugar – ex-prefeita, Odileida (Avante) – 9,8%

5º Lugar – Diogo (PRD) – 6,4%

6º Lugar – Mazio do Posto (PL) – 2,6%

7º Lugar – Dra. Tahis (PDT) – 2,2%

8º Lugar – Josiane (PT) – 2,0%

9º Lugar – Prof. Raimundo (REDE) – 0,8%.

Índice de rejeição dos pré-candidatos (em quem o eleitor não votaria):

1º Lugar – atual prefeito Claudomiro Silva (PP) – 37,1% de rejeição

2º Lugar – Domingos Juvenil (MDB) e Odileida (Avante) – ambos com 10,4% de rejeição.

3º Lugar – Dr. Loredan (PSD)- 4,7% de rejeição

4º Lugar – Mazio do Posto (PL) – 3,1%

5º Lugar – Engenheiro Diogo (PRD) – 1,6%

6º Lugar – Josiane (PT) – 1,4%

7º Lugar – Dra Thais (PDT) – 1,0%

8º Lugar – Prof. Raimundo (REDE) – 0,8%.