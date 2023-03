Marina Silva é internada com suspeita de malária

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (Rede), foi internada na tarde desta segunda-feira (13) no Hospital Brasília, no Lago Sul, após apresentar um quadro de indisposição. A suspeita é de malária, doença que assola a região da terra indígena Yanomami, a qual a ministra visitou no início do mês para verificar as ações do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na região.

Com a saúde pública em estado de emergência na região, a crise sanitária tem sido agravada pelo avanço do garimpo ilegal e pela incidência de malária e desnutrição grave.

Os sintomas que acometeram a ministra levaram ao cancelamento da declaração à imprensa prevista para esta tarde, junto com o vice-chanceler da Alemanha e ministro da Economia e Ação Climática, Robert Habeck. Entretanto, a reunião técnica das delegações foi mantida. A assessoria do Ministério do Meio Ambiente divulgou a informação.