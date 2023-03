Helder se reúne com Marina Silva em Belém 

O governador Helder Barbalho e a ministra Marina Silva se reuniram na tarde desta segunda-feira (6), em Belém , conforme informou o governador na página dele no twitter. A reunião contou com a presença de secretários e deputados estaduais, como o titular da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Semas), Mauro O’ de Almeida; e o deputado do PT, Airton Faleiro.

"Levando desenvolvimento, trabalhando a bioeconomia como um novo ativo econômico, unindo esforços para potencializar o combate às ilegalidades ambientais no Pará”, postou o governador no twitter dele.

Em seguida, ele postou o vídeo na reunião com a ministra, em que se viu diversas autoridades do legislativo paraense bem como secretários estaduais. “Hoje, recebi a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e sua equipe, para reforçar a parceria entre Estado e União para manter a floresta viva”, twittou o governador.

Agenda em Belém

De acordo com a agenda divulgada pela assessoria de imprensa da ministra Marina Silva, após o encontro com o governador do Pará, a ministra teria, ainda, por volta das 17h, uma palestra no evento Conferência Anual da Aliança pelo Clima e Uso da Terra (Clua), na capital paraense.