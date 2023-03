Marina Silva visita reserva extrativista em Soure

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, cumpriu agenda no município de Soure, no arquipélago do Marajó, na manhã desta segunda-feira (6). De acordo com a agenda oficial da pasta, a comitiva formada pela ministra; o presidente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama), Rodrigo Agostinho; o presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Marcelo Marcelino; e a secretária das Populações Tradicionais e Desenvolvimento Rural Sustentável, Edel de Moraes fizeram uma visita técnica à Reserva Extrativista (Resex) Marinha Soure, na comunidade Caju-Una.

A área de conservação possui cerca de 27 mil hectares e foi a primeira desse tipo criada pelo governo brasileiro no ano de 2001. Apesar da importância da Resex, a população aponta a necessidade de atualização de aspectos legais e burocráticos que dificultam a vida das 1.800 famílias extrativistas.

“O ICMBio não aceita, por exemplo, que se tenha uma casa e se faça uma obra. Para mexer em qualquer estrutura tem que pedir autorização. Isso nós não aceitamos porque antes mesmo de criar a reserva e o próprio ICMBio, nós já vivíamos na comunidade”, denuncia Valdemil da Gama Medeiros, coordenador do Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS), que foi o movimento responsável pela articulação da vinda da ministra ao estado e pela escolha da comunidade do Caju-Una como palco do encontro.

Além disso, Valdemil pontua que os extrativistas entregaram um documento com outras demandas. Entre elas estaria o pedido para recuperação da estrada de 18 km que liga a comunidade ao município de Soure e estaria intrafegável. “O prefeito Guto Gouvêa fez o pedido e a ministra acatou. Ela se colocou à disposição e valorizou a reserva marinha do Marajó. Estamos esperançosos de que vai haver mudança”, destacou o coordenador da CNS.

“Nós estamos aqui porque a gente quer, em alguns casos, um novo caminho, abrir uma nova trilha, chegar por um caminho que seja melhor para a gente passar. Em outros casos, a gente quer só uma nova maneira de caminhar. Tem caminhos que nós vamos ter que abrir. Outros nós vamos ter que melhorar. Ter um governo que está comprometido com desmatamento zero é um novo caminho”, discursou Marina Silva, que falou ainda que a equipe ambiental do governo trabalhará para apoiar as populações tradicionais.