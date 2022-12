Manifestantes mantêm protesto, em Belém, contra o resultado das Eleições 2022

Sob a chuva fina da noite desta quinta-feira (29), em Belém, grupos de pessoas mantêm a manifestação contra o resultado das Eleições 2022, encerradas em 30 de outubro passado. Nesta sexta-feira (30), o ato de protesto completará 60 dias, no quarteirão da avenida Almirante Barroso, reunindo homens e mulheres, entre as avenidas Tavares Bastos e Júlio César, no bairro de Souza.

O protesto se concentra na frente do portão principal do 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) do Exército e se estende por cerca de 200 metros. Na noite desta quinta-feira, próximo das 21h, chovia na capital paraense, o trânsito fluia normal no quarteirão citado, mas as pessoas ocupavam a calçada em pé, balançando bandeiras do Brasil, ou mesmo sentadas em cadeiras de plástico levadas de casa. Muitas tinham sombrinhas e guarda-chuvas.

Dos dois lados da avenida, mas, principalmente, no sentido Entroncamento - São Brás, os manifestantes reúnem maior número de pessoas. Algumas tendas seguem armadas na calçada, com mesinhas de lanches ou mesmo só com a lona protegendo as pessoas da chuva. Alguns inclusive jogavam dominós e baralho.

Nesta quinta-feira, homens e mulheres conversavam entre si, ou mesmo lanchavam naturalmente, como se estivessem num pequeno acampamento ao ar livre. No trecho citado da avenida Almirante, a calçada na frente do 2º BIS está tomada pela manifestação e não há como os pedestres passarem normalmente.

A faixa do BRT, no trecho, tem grandes e pequenas bandeiras do Brasil fincadas no chão, enfileiradas, o que também atrapalha o ir e vir natural dos carros. Um único carro-som, aliás, tocava em alto volume a canção “Eu te amo meu Brasil”, composta em 1970 por Dom da dupla Dom e Ravel. A música ficou famosa na interpretação do grupo Os Incríveis e, na noite desta quinta-feira, animava a marcha improvisada de um grupo de mulheres manifestantes.