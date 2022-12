Manifestantes completam 55 dias em frente a quartel na Almirante Barroso, neste dia de Natal

Neste domingo (25), quando é celebrado o Natal, completam 55 dias que um grupo de pessoas estão acampadas em frente ao 2º Batalhão de Infantaria de Selva (2º BIS) do Exército Brasileiro (EB), na avenida Almirante Barroso, no bairro do Souza, em Belém. O ato iniciou no dia 31 de outubro, após o resultado do segundo turno das eleições 2022.

Com faixas e bandeiras do Brasil, eles seguem cantando o Hino Nacional brasileiro e segurando faixas com pedidos às Forças Armadas. Os acampamentos foram montados com mesas, barracas e cadeiras em frente ao batalhão. Também há bandeiras e cadeiras na ciclovia da avenida Almirante Barroso. Eles alegam que o movimento é pela democracia e pela liberdade.

(Cristino Martins/O Liberal)

O protesto tem acontecido de forma pacífica. Os atos iniciaram depois que o candidato do Partido dos Trabalhadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, venceu as eleições para a Presidência do Brasil com 50,9% dos votos, e centenas de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL), derrotado no pleito, foram às ruas para protestar contra o resultado das urnas.