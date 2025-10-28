Maioria dos brasileiros crê que o governo lula tem relação com os desvios do INSS, diz pesquisa

A maioria dos brasileiros acredita que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem relação com o esquema fraudulento de descontos em aposentadorias no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), aponta pesquisa Ibespe. O levantamento mostra que 53,1% assim dizem, enquanto 31% discordam. Já 16% não sabem ou não responderam.

A maioria se manifesta também entre os que não votaram nem em Lula nem no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), de acordo com o levantamento. Nesse segmento, 55,1% acreditam que o governo Lula tem relação com os desvios, com 20,3% pensando o oposto, e 24,6% não sabem ou não responderam.

Entre os evangélicos, 66,2% acreditam que o governo Lula tem envolvimento no esquema, e 18,7% deles não creem nisso. Não sabem ou não responderam, dentro desse segmento, 15%.

Numericamente, a maior parte das pessoas que tem 60 anos ou mais descrê que o governo tem a ver com os desvios.

Nesse recorte, 52,1% assim pensam, assim como 29,7% dizem que sim, a gestão Lula tem a ver com o esquema no INSS, enquanto 18,2% não sabem ou não responderam.

A pesquisa ouviu 1.012 pessoas entre os dias 1.º e 4 de outubro. A amostra tem margem de erro de 3,1 pontos porcentuais para cima ou para baixo.

CPMI

Os entrevistados também responderam se acompanham ou não a CPMI do INSS, em curso no Congresso Nacional. Segundo a pesquisa, 55% deles afirmam que estão. Já 41% dizem que não, e 3,2% não sabem ou não responderam.

O público que tem 60 anos ou mais é o que mais assiste às sessões. Dados mostram que 73,1% dos entrevistados dessa faixa etária acompanham a CPMI do INSS ante 24,2% que não vê as reuniões.

Como mostrou o Estadão, parlamentares que integram a CPMI do INSS usam o espaço para poder turbinar suas redes sociais e ganhar seguidores por meio de cortes de suas participações, com declarações polêmicas, provocações ou ataques a adversários.