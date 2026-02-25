Capa Jornal Amazônia
Mãe de Marielle passa mal e deixa plenário do STF aos prantos em julgamento de mandantes

Ela precisou ser amparada pela filha e ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco

Estadão Conteúdo
fonte

Marinete da Silva durante 1º dia de julgamento de acusados de serem mandantes do crime no STF (Antonio Augusto/STF)

A mãe da vereadora Marielle Franco, Marinete da Silva, deixou o plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) aos prantos e apresentou sinais de mal-estar nesta quarta-feira, 25, segundo dia de julgamento dos mandantes do crime de execução da vereadora e do motorista Anderson Gomes. Ela precisou ser atendida por bombeiros da instituição.

Marinete foi amparada pela filha e ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, no momento em que o relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, passou a citar a delação de Ronnie Lessa - executor confesso do atentado - em que foi feita a descrição do planejamento do assassinato. Um bombeiro do STF acompanhou as duas.

Veja mais

image Moraes vota por condenação dos irmãos Brazão por morte de Marielle Franco
Relator no STF aponta motivação política e atuação contra milícias no assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes

image STF retoma julgamento dos acusados de planejar assassinato de Marielle Franco

A mãe da vítima foi atendida por dois bombeiros na antessala do plenário e contou com o apoio emocional de Anielle e da neta Luyara Santos. Marienete relatou que o mal-estar pode ter sido provocado por um aumento de pressão devido ao estresse provocado pelo julgamento.

Anielle e a mãe ficaram mais de quarenta minutos na área externa do plenário. O pai, Antônio Francisco da Silva Neto, permaneceu no plenário acompanhando atentamente o voto de Moraes e só deixou o local rapidamente para ver o quadro da esposa e retornar com ela à sessão de julgamento.

Logo na abertura do voto, o relator apresentou sua interpretação sobre as motivações do assassinato da ex-vereadora. Moraes votou pela condenação dos quatro réus. Ele afirmou que as provas colhidas pela Polícia Federal contra Chiquinho e Domingos Brazão são "coerentes" e "harmonizadas" e demonstram a "motivação" do crime, assim como a "forma de pagamento" do assassinato executado por Ronnie Lessa.

"Se juntou a questão política com a misoginia, o racismo, a discriminação. Marielle Franco era uma mulher preta, pobre, que estava, no popular, peitando os interesses de milicianos. Qual o recado mais forte que poderia ser feito? Na cabeça misógina, preconceituosa, dos mandantes e executores, quem iria ligar para isso? 'Vamos eliminá-la e isso não terá grande repercussão'", disse.

