Política

PF faz buscas contra ex-senador e filho deputado em operação por desvio de emendas

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 25, uma nova operação para apurar desvios em emendas parlamentares e fraudes em licitações. As suspeitas envolvem o ex-senador Fernando Bezerra Coelho e seu filho, o deputado federal Fernando Coelho Filho (União-PE).

O advogado deles, André Callegari, afirmou em nota que ainda não teve acesso à decisão e, por isso, só irá se manifestar depois. "Os mandados vieram desacompanhados dos motivos que ensejaram as medidas cautelares. Após o acesso aos autos a defesa irá se manifestar", disse.

A Operação Vassalos foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, e cumpre 42 mandados de busca em Pernambuco, Bahia, São Paulo, Goiás e Distrito Federal.

Investigadores apontam a existência de uma organização formada por agentes públicos e privados suspeita de desviar recursos de emendas parlamentares. Segundo a apuração, o grupo direcionava licitações para uma empresa vinculada ao esquema e, depois, utilizava parte dos valores para pagar vantagens indevidas e ocultar patrimônio. Os contratos sob suspeita envolvem valores bilionários, segundo investigadores.

As suspeitas envolvem emendas para Petrolina (a 714 km de Recife), berço político da família Bezerra Coelho e onde seu outro filho, Miguel Coelho, foi prefeito de 2017 a 2022. Eles também possuem negócios na região.

