Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula se reunirá com Celso Sabino após União exigir saída do governo em 24 horas

O encontro ocorre um dia após o ultimato dado pelo União Brasil, partido do ministro, para que filiados com mandato deixem o governo federal em até 24 horas

Estadão Conteúdo
fonte

A conversa entre Lula e Celso Sabino poderá ser o que falta para o presidente bater o martelo sobre a mudança no MTur. (Marcelo Camargo/ Agência Brasil (Lula)/ Divulgação/ Câmara dos Deputados (Sabino))

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai se reunir nesta sexta-feira, 19, com o ministro do Turismo, Celso Sabino. O encontro ocorre um dia após o ultimato dado pelo União Brasil, partido do ministro, para que filiados com mandato deixem o governo federal em até 24 horas.

Segundo fontes ouvidas pelo Estadão/Broadcast, o encontro deve ocorrer no Palácio do Alvorada. Lula tem duas agendas na parte da manhã, com autoridades da União Europeia e com o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo.

O encontro ainda não está presente nas agendas oficiais de Lula e Sabino. Nesta quinta, o União Brasil antecipou o prazo para o desembarque do governo. No dia 2 de setembro, a federação União Progressista, que reúne o PP e o União Brasil, determinou que, no prazo de um mês, todos os filiados com cargo no Executivo deveriam abandonar os postos.

De acordo com a resolução desta quinta, a não observância da determinação - isto é, a permanência no governo - "sujeitará o infrator às sanções previstas no Estatuto, após regular tramitação de processo disciplinar instaurado no âmbito da Comissão Executiva Nacional".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/CELSO SABINO/UNIÃO BRASIL
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Hana Ghassan recebe medalha do Tribunal de Contas dos Municípios

Cerimônia também marcou a entrega do novo anexo do TCM em Belém

18.09.25 23h00

POLÍTICA

Lula se reunirá com Celso Sabino após União exigir saída do governo em 24 horas

O encontro ocorre um dia após o ultimato dado pelo União Brasil, partido do ministro, para que filiados com mandato deixem o governo federal em até 24 horas

18.09.25 22h43

Política

Conferência Internacional de Direito Ambiental abre com palestra do ministro Herman Benjamin

Evento realizado pela OAB em Belém também contou com a conferência do advogado português Ludovino Lopes

18.09.25 22h22

política

Toffoli dá 10 dias para Câmara explicar tramitação da PEC da Blindagem

Ministro do STF é relator de ação de Kim Kataguiri que pede suspensão da proposta que amplia proteção judicial a parlamentares

18.09.25 22h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

JULGAMENTO

Moraes brinca durante julgamento de Bolsonaro no STF: 'Me fizeram perder o jogo do Corinthians'

Ministro fez comentário sobre o longo voto de Fux, que o impediu de ver a partida pela Copa do Brasil

11.09.25 20h59

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

politica

Decisão do TRE-PA coloca o ex-deputado Wladimir Costa em regime semiaberto

A defesa conseguiu reduzir as penas pela metade

12.09.25 16h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda