Lula se reúne com indígenas e ribeirinhos em Santarém, no oeste do Pará, neste domingo (2)

O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva encontra-se no oeste do Estado do Pará, na manhã deste domingo (2), onde, no município de Santarém, reúne-se com lideranças indígenas e comunitárias. Essa programação do presidente ocorre às vésperas da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), a ser realizada em Belém, de 10 a 21 deste mês. Lula chegou a Belém no sábado (1º) e, logo cedo, neste domingo seguiu para a Região do Tapajó, no Oeste do Pará.

De acordo com a agenda presidencial para este domingo (2), Lula e assessores terão a partir das 11h uma rodada de conversa com caciques do pov Kumaruara, na Aldeia Vista Alegre de Capixauã. Já por volta das 12h, o presidente Lula visitará a Comunidade Jamaraquá, na Floresta Nacional do Tapajós.

A programação do presidente da República ao Oeste do Pará terá continuidade à tarde deste domingo (2). Por volta das 16h, Lula terá roda de conversa com moradores das comunidades ribeirinhas da Floresta Nacional do Tapajós. No final da tarde, o presidente e comitiva retornarão a Belém.

Em Belém

O presidente Lula terá agenda em Belém nesta segunda-feira (3). Ele visitará as comunidades de Itacoã-Miri e a Escola Municipal de Educação no Campo São José. Lula irá conhecer os projetos, conversar com a população e acompanhar as ações do Governo do Brasil nos dois locais.