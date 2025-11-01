Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right COP 30 chevron right

Lula inaugura Terminal Portuário de Outeiro, obra da COP 30, em Belém; veja fotos

Com investimento de R$ 233 milhões, novo terminal portuário de Outeiro objetiva impulsionar exportações e turismo na capital paraense.

Jéssica Nascimento
fonte

Presidente Lula durante inauguração do Porto de Outeiro neste sábado (1º). (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em Belém neste sábado (1º) para uma série de inaugurações ligadas à preparação da cidade para a 30ª Conferência das Partes da Convenção do Clima das Nações Unidas (COP 30). Uma delas é a inauguração do novo Terminal Portuário de Outeiro. Localizado no distrito de Outeiro, o empreendimento é considerado estratégico para a logística da Região Norte e para o fortalecimento da matriz de exportação do Estado do Pará.

A obra foi realizada pela Companhia Docas do Pará (CDP), em parceria com a Itaipu Binacional, como parte das ações do Governo Federal e do Governo do Pará para preparar Belém para a COP 30. O investimento total foi de R$ 233 milhões.

image (Foto: Ricardo Stuckert)

O projeto envolveu a construção de 11 dolphins, a instalação de 10 pontes metálicas e a ampliação do píer, que passou de 261 para 716 metros, dobrando sua capacidade de movimentação, que agora chega a 80 mil toneladas. A obra foi concluída em apenas seis meses, um tempo excepcional para um projeto portuário de grande porte.

Para atingir esse prazo, as equipes trabalharam simultaneamente em três turnos, com atividades realizadas 24 horas por dia. O projeto gerou 745 empregos diretos e indiretos, sendo 382 diretos, 169 indiretos e 193 de terceiros, com grande participação de trabalhadores locais.

image Vista aérea do Porto de Outeiro, inaugurado neste sábado (1º). (Foto: Ricardo Stuckert)

O novo porto será destinado à movimentação de granéis sólidos, líquidos e carga geral, atendendo à crescente demanda de exportação de minérios, grãos e produtos da indústria alimentícia e energética. O empreendimento consolidará Outeiro como um novo polo logístico metropolitano, integrado às rotas de exportação da Amazônia Oriental.

O projeto também inclui a construção de berços de atracação modernos, retroárea pavimentada, pátios de armazenagem e um sistema de acesso rodoviário. Além de ampliar a capacidade portuária do estado, a obra deve impulsionar o desenvolvimento urbano de Outeiro, promovendo valorização imobiliária e fortalecendo o turismo local.

Durante a COP 30, o terminal será um dos principais pontos de apoio à cidade, preparado para receber navios de cruzeiro que funcionarão como hotéis flutuantes, com capacidade para acomodar cerca de 6 mil pessoas. Após a conferência, o Porto de Outeiro deverá integrar as rotas regulares de turismo de cruzeiro, ampliando o potencial econômico de Belém e beneficiando os setores de hotelaria, gastronomia, transporte e comércio.

Segundo a Secretaria Extraordinária para a COP 30 (Secop), o novo terminal deixará um legado duradouro para o Pará, fortalecendo o papel do estado na integração logística da Amazônia e no desenvolvimento do turismo fluvial e marítimo.

 

