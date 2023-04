Lula se reúne com general para definir nomeação ao GSI nesta sexta, diz colunista

Nesta sexta-feira (28), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve se reunir com o general da reserva Marcos Antônio Amaro para definir a nomeação do militar ao cargo de ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). A informação é do colunista Igor Gadelha, do Metrópoles.

Lula já havia sinalizado, em reunião com ministros na quinta-feira (27), que vai mesmo nomear Amaro para o lugar do general Gonçalves Dias, que pediu demissão do GSI após vídeos mostrarem sua presença no Palácio do Planalto no ataque do dia 8 de janeiro.

Na semana passada, no dia 20, o presidente e Amaro já tinham se reunido, antes de o petista embarcar para a primeira viagem à Europa de seu terceiro mandato. A própria coluna noticiou que o general chegou a sinalizar que toparia assumir o GSI.

Amaro tem experiência na chefia do Gabinete de Segurança Institucional. Ele chefiou o órgão, que se chamava Casa Militar e não tinha status de Ministério, durante o segundo governo Dilma Rousseff (PT), de janeiro de 2015 a maio de 2016.