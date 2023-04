GSI demite três secretários e 26 servidores do ministério; veja a lista

Ricardo Cappelli, ministro interino do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), exonerou nesta quarta-feira, 26, três dos quatro secretários nacionais que atuavam na pasta e mais 26 servidores, informou em nota o ministério. O GSI é responsável pela segurança do presidente e do patrimônio da Presidência da República.

Na segunda (24), Cappelli afirmou a jornalistas que Lula determinou que o processo de renovação dos servidores do órgão deveria ser acelerado e que 35% do quadro já havia sido renovado.

O interino foi nomeado na última quarta (19) para substituir o então chefe do GSI, Gonçalves Dias, que pediu demissão após a divulgação de um vídeo em que ele aparece circulando entre extremistas que invadiram o Palácio do Planalto.

Vários funcionários do GSI aparecem em meio aos invasores, conversando. Um deles oferece água para os extremistas. Há também momentos em que agentes do GSI orientam os invasores a deixar o palácio.

O agora ex-chefe do GSI disse que estava no local para retirar os invasores.

Veja a seguir a lista dos exonerados:

1. Secretário de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional Brigadeiro-do-Ar MAX CINTRA MOREIRA

2. Secretário de Segurança e Coordenação Presidencial General de Brigada MARCIUS CARDOSO NETTO

3. Secretário de Coordenação de Sistemas Contra-Almirante MARCELO DA SILVA GOMES

4. Secretário-Executivo Adjunto General de Brigada MARCELO GOÑES SABBÁ DE ALENCAR

5. Assessor Militar Capitão-de-Mar-e-Guerra (MB) TÁCITO AUGUSTO DA GAMA LEITE

6. Diretor do Departamento de Assuntos de Defesa e Segurança Nacional Coronel (FAB) IVAN LUCAS KARPISCHIN

7. Assessor Chefe Militar Coronel (EB) LUÍS ANTONIO CORREIA LIMA

8. Assessor Militar Coronel (EB) ANTÔNIO ALEXANDRE ROCHA PONTES

9. Diretor do Departamento de Gestão Coronel (EB) GLADSTONE BARREIRA JÚNIOR

10. Assessor Militar Coronel (EB) ALEXANDRE SANTOS DE AMORIM

11. Coordenador-Geral de Capacitação Coronel R/1 (EB) VALDIR CAMPÊLO JÚNIOR

12. Chefe de Gabinete da Secretaria Executiva Coronel R/1 (EB) JORGE HENRIQUE LUZ FONTES

13. Coordenador-Geral de Segurança de Instalações Coronel R/1 (EB) ANDRÉ LUIZ GARCIA FURTADO

14. Assessor Técnico Militar Major (EB) ANÍSIO MORAIS PESSOA JÚNIOR

15. Chefe Major (PM-DF) WAGNER BRUNO ALVES DE OLIVEIRA

16. Assessor Técnico Capitão R/1 (EB) JORGE ALLAN DOS SANTOS

17. Sem Função - PTTC Capitão R/1 (EB) NICOMEDES CARDOSO MENEZES NETO

18. Assistente Técnico Militar 1º Tenente (EB) JORGE LUIZ LEANDRO DE BARCELLOS

19. Assistente Técnico Militar 1º Tenente (EB) EDI CARLOS BERNADINO

20. Assistente Técnico Militar 2º Tenente (EB) FELIPE BELLO BASTOS

21. Supervisor Subtenente (EB) IVAN FREIRE DE FREITAS

22. Supervisor Subtenente (EB) ALESSANDRO MOREIRA FLORES NUNES

23. Supervisor Suboficial (MB) WASHINGTON LUIZ PUGLIESE DOS SANTOS

24. Supervisor Suboficial (FAB) RAINIERI DIAS DA PAIXÃO RIBEIRO

25. Supervisor 1º Sargento (EB) CRISTIAN GUERREIRO DA CRUZ

26. Assistente 1º Sargento (BM-DF) WENDELL TEOFILO DA SILVA SOARES

27. Assistente 1º Sargento (PM-DF) EMIVALDO JOSÉ DA SILVA

28. Especialista 3º Sargento (PM-DF) JOÂO LUIZ SAPUCAIA VINHAS

29. Assessora Técnica do Gabinete NAIR HENRIQUE DE OLIVEIRA