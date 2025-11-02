Lula: 'prometo que vocês vão ter energia aqui na comunidade indígena Capixauã'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em agenda na Aldeia Vista Alegre, no Pará, que estranhou os problemas de energia na região e prometeu que ela vai chegar à comunidade.

Lula e as ministras dos Povos Indígenas e do Meio Ambiente, Sonia Guajajara e Marina Silva, respectivamente, além da presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), Joenia Wapichana, participaram de roda de conversa com caciques do povo Kumaruara.

"Uma coisa que eu estranhei, eu pensei que tinha energia, porque eu estou vendo uma luz acesa aqui, e eu vi que todo mundo se queixou de energia", começou Lula.

"Hoje a energia é a coisa mais fácil para a gente fazer, porque a gente pode fazer placa solar, a gente pode preservar o ambiente, pode trazer energia para vocês, e eu prometo, para vocês que vocês vão ter energia aqui na comunidade de vocês", completou.

Funai

Depois da fala inicial do presidente da República, a presidente da Funai reforçou a importância da demarcação de terras indígenas e de recursos para a área e agradeceu o presidente Lula por "reforçar a Funai". Ela ainda anunciou a chegada de novos servidores.

Segundo Wapichana, no final do ano passado, houve avanços no processo de demarcação. "A terra indígena Munduruku, que tem aqui, também foi declarada em 2016. E nós estamos com a demarcação, e aí é um programa, um cronograma que a Funai reforça, uma demarcação que está já programada para ser realizada no primeiro semestre de 2026. Então, eu trago essa resposta aqui para vocês", disse.

Ao defender a demarcação de terras indígenas, ela disse que precisa "segurar" recursos. "Eu quero agradecer o governo, o presidente Lula, que está reforçando a Funai. Nós hoje estamos recebendo 502 novos servidores", detalhou.