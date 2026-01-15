Capa Jornal Amazônia
Lula pode criar Ministério da Segurança Pública no 1º semestre se aprovada a PEC, diz Gleisi

A ministra da SRI afirmou ainda que acredita ser possível a aprovação do fim da escala 6x1 ainda neste ano

Estadão Conteúdo
fonte

Gleisi Hoffmann (Tarso Sarraf / O Liberal)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, afirmou nesta quinta-feira, 15, em entrevista à CNN Brasil, que o governo não quer que a PEC da Segurança Pública seja "aprovada de qualquer jeito" e possui críticas ao relatório do deputado Mendonça Filho (União-PE). Gleisi afirmou ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve criar o Ministério da Segurança Pública ainda no primeiro semestre, caso seja aprovada rapidamente no Congresso.

"O relatório apresentado pelo Mendonça não é um relatório que contemple as expectativas que o governo tinha. O que nós queremos com a PEC da Segurança Pública é que as funções de cada ente estejam bem descritas e colocadas para que não haja concorrência de competência", disse Gleisi.

A ministra da SRI afirmou ainda que acredita ser possível a aprovação do fim da escala 6x1 ainda neste ano. Segundo ela, outras prioridades para 2026 é o combate ao feminicídio, a aprovação da MP do Gás e o projeto que regulamenta trabalhadores de aplicativo. Segundo ela, no último, há a resistência das empresas, que se opõem a pontos da proposta do governo.

Palavras-chave

PEC DA SEGURANÇA

CÂMARA

GLEISI

CNN
