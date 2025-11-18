Capa Jornal Amazônia
Lula liga para presidente da África do Sul para apoiar pautas no G20

A conversa entre os dois dirigentes durou cerca de 40 minutos e abordou os planos da África do Sul à frente do grupo

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente vetou o uso de linguagem não oficial da língua portuguesa. (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou para seu homólogo da África do Sul, Cyril Ramaphosa, na segunda-feira, 17. O objetivo foi alinhar as prioridades para a presidência sul-africana do G20. A África do Sul será a próxima a sediar a Cúpula de Líderes em Joanesburgo, nos dias 22 e 23 de novembro, sucedendo o Brasil na presidência rotatória do grupo.

A conversa entre os dois dirigentes durou cerca de 40 minutos e abordou os planos da África do Sul à frente do grupo. De acordo com nota da Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o dirigente brasileiro reiterou o apoio do Brasil às iniciativas do país africano.

Especialmente o trabalho do Grupo de Especialistas em Desigualdade, presidido pelo economista e prêmio Nobel Joseph Stiglitz, recebeu o endosso brasileiro. Lula destacou o suporte à criação de um Painel Internacional sobre Desigualdade, com capacidade de assessoramento técnico similar ao Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC).

Iniciativas para o Desenvolvimento Global

Além do tema da desigualdade, Lula saudou a iniciativa sul-africana sobre segurança alimentar e preço dos alimentos. Esta iniciativa se complementa à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo Brasil. Ele também manifestou apoio à continuidade da Cúpula Social do G20, criada pelo Brasil no ano passado.

A ligação de apoio ocorreu em um contexto de ataques de Donald Trump à liderança da África do Sul. Estes ataques eram devido à sua legislação de desapropriação de terras e ao posicionamento do governo sul-africano sobre as ações militares de Israel na Faixa de Gaza.

A manifestação de apoio do presidente brasileiro a Ramaphosa acontece após o líder norte-americano ter boicotado um evento sul-africano. Lula já confirmou sua participação na Cúpula. A conversa entre os líderes também visou acordar uma reunião bilateral paralela ao G20 para discutir as relações comerciais entre os países.

Parceria Estratégica com o Continente Africano

No contexto de reforço da cooperação, Lula dedicou parte de seu discurso em evento público na manhã desta segunda-feira para tratar da parceria com o continente africano. Ele informou que em sua ida à África para o G20 passará também por Moçambique.

O presidente manifestou a intenção de criar um convênio entre universidades e institutos federais brasileiros e a Embrapa. O objetivo é compartilhar conhecimentos técnicos agrícolas, visando desenvolver a "revolução agrícola" no continente africano.

Palavras-chave

LULA/G20/ÁFRICA DO SUL/PRESIDENTE
