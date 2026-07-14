Lula e Flávio Bolsonaro empatam em simulação de 2º turno, aponta pesquisa Futura/Apex

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) aparecem tecnicamente empatados no segundo turno da eleição presidencial. A informação é de pesquisa da Futura Inteligência em parceria com a Apex, divulgada nesta terça-feira, 14. O petista tem 46,3% das intenções de voto, contra 46,1% do opositor.
O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o código BR-07294/2026, consultou 2 mil eleitores, por telefone, entre os dias 7 e 11 de julho. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, com 95% de confiança.
Lula também empata, dentro da margem de erro, com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Nessa simulação, a pesquisa mostra 46,1% para o petista e 44,3% para Michelle. Todos os outros nomes da direita perdem no segundo turno, mesmo considerando a margem de erro do levantamento.
Lula em Cenários de Segundo Turno
Nas simulações, Lula marca 45,1% contra 38,9% do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD). Em outro cenário, o petista tem 46%, contra 38,1% do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo). No confronto contra Renan Santos, do Missão, Lula registra 46,4%, ante 33,1% do fundador do MBL.
Dados do Primeiro Turno
O presidente também lidera numericamente as simulações de primeiro turno. No primeiro cenário testado – com Flávio Bolsonaro, Caiado, Zema, Renan, o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), o psiquiatra Augusto Cury (Avante) e o ex-deputado Cabo Daciolo (Mobiliza) –, Lula marca 40,1%, contra 36,8% do filho de Jair Bolsonaro. Eles estão empatados considerando a margem de erro da pesquisa.
Cenário 1: Lula e Flávio Bolsonaro no 1º Turno
- Lula: 40,1%
- Flávio Bolsonaro: 36,8%
- Ronaldo Caiado: 5,0%
- Romeu Zema: 3,7%
- Renan Santos: 2,6%
- Joaquim Barbosa: 1,4%
- Augusto Cury: 1,1%
- Cabo Daciolo: 0,7%
- Ninguém/Branco/Nulo: 5,1%
- Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 3,6%
Em um segundo cenário – apenas com Lula, Flávio, Caiado, Zema e Renan Santos –, o petista aparece com 37,8% das intenções de voto, também empatado com o senador (35,7%) dentro da margem de erro.
Cenário 2: Lula e Flávio Bolsonaro sem nomes extras
- Lula: 37,8%
- Flávio Bolsonaro: 35,7%
- Ronaldo Caiado: 7,9%
- Romeu Zema: 5,0%
- Renan Santos: 3,4%
- Ninguém/Branco/Nulo: 7,3%
- Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,9%
Na terceira simulação, sem Flávio Bolsonaro, Lula lidera com folga, com 42,1% de intenção de voto, contra 36,5% da soma dos seus oponentes:
Cenário 3: Lula lidera sem Flávio Bolsonaro
- Lula: 42,1%
- Ronaldo Caiado: 16,5%
- Romeu Zema: 14,0%
- Renan Santos: 6,0%
- Ninguém/Branco/Nulo: 16,4%
- Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 5,0%
No último cenário testado – em que competem apenas Lula, Flávio Bolsonaro, Zema e Renan Santos –, o petista lidera com 42,6%, empatado tecnicamente com o senador do PL (38,6%), quase no limite da margem de erro.
Cenário 4: Novo empate técnico para Lula e Flávio Bolsonaro
- Lula: 42,6%
- Flávio Bolsonaro: 38,6%
- Romeu Zema: 6,2%
- Renan Santos: 3,9%
- Ninguém/Branco/Nulo: 6,3%
- Não sabe/Não respondeu/Indeciso: 2,4%
Rejeição dos Candidatos
Lula tem a maior rejeição entre todos os nomes testados (47,6%), empatado tecnicamente com Flávio Bolsonaro (45,4%). Em seguida, aparecem Michelle Bolsonaro (32,2%), Romeu Zema (15,3%), Cabo Daciolo (14,7%), Ronaldo Caiado (13,3%), Renan Santos (12,3%), Joaquim Barbosa (10,5%) e Augusto Cury (9,6%).