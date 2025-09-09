Capa Jornal Amazônia
Lula diz que seu governo está combatendo o crime organizado, que 'chegou à Faria Lima'

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo federal está combatendo o crime organizado, que "chegou à Faria Lima" - em referência à Operação Carbono Oculto.

"O crime organizado, hoje, está em tudo quanto é lugar. Está no futebol, na justiça, na política, está em todas as instituições. Fizemos uma operação, que foi a maior da história do Brasil feita contra o narcotráfico, e nós fomos chegar aonde? Na Faria Lima, nós fomos chegar nas fintechs, nessas empresas de jogos", disse Lula à Rede Amazônica, afiliada da TV Globo. A entrevista foi feita na tarde desta segunda-feira, 8, mas veiculada na manhã desta terça-feira, 9.

Nesta terça, Lula desembarcou em Manaus para a inauguração do Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia (CCPI Amazônia).

Operação Carbono Oculto

A Operação Carbono Oculto, deflagrada em 28 de agosto, foi a maior realizada até hoje para combater a infiltração do crime organizado na economia formal do País.

Segundo as investigações, o grupo dominava a cadeia produtiva no setor de combustíveis, inclusive promovendo adulteração de produtos vendidos ao consumidor, e utilizava dinheiro ilícito obtido com a prática de crimes para comprar empresas já existentes. Parte dessa cadeia foi capturada pelo Primeiro Comando da Capital (PCC), que usou a estrutura para lavar dinheiro do tráfico de drogas.

A atuação começava na importação, passando por produção e distribuição e terminava na venda do produto ao consumidor final nos postos - os combustíveis eram adulterados com a adição de um produto químico chamado metanol.

Os criminosos também utilizaram fintechs - empresas que oferecem serviços financeiros - para introduzir dinheiro oriundo dos crimes no sistema financeiro e aplicá-los em fundos de investimento, comprando mais empresas, imóveis e bens de luxo. O objetivo era blindar o patrimônio dos bandidos contra possíveis investigações.

Palavras-chave

Operação Carbono Oculto

PF

combate

crime organizado

Lula
RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula diz que seu governo está combatendo o crime organizado, que 'chegou à Faria Lima'

09.09.25 20h18

Combate à violência

No Pará, deputados aprovam projeto de lei que proíbe trotes violentos nas universidades 

Proposição foi aprovada nesta terça-feira (9) na Assembleia Legislativa do Pará

09.09.25 20h10

Imprensa internacional repercute voto de Moraes pela condenação de Bolsonaro

09.09.25 20h08

julgamento

Placar do julgamento de Bolsonaro: veja os votos dos ministros

O ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, foi o primeiro a votar, seguido pelo ministro Flávio Dino

09.09.25 18h47

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

Corrupção

Operação da PF e CGU na Grande Belém apura desvios de R$ 198 milhões em contratos públicos

Fraudes envolvem recursos federais e procedimentos licitatórios em contratos públicos, corrupção e lavagem de dinheiro

02.09.25 13h34

ESTRATÉGIA

Ex-assessor de Moraes usa audiência no Senado para vazar celular de Paulo Gonet

A audiência foi organizada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e já tinha sido marcado para acontecer na mesma data do início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF).

02.09.25 16h28

DEPOIMENTO

Ex-assessor diz que Moraes 'fraudou' investigação nos processos pelo 8 de Janeiro; veja o vídeo

Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, prestou depoimento ao Senado e afirmou que ministro do STF teria embasado retroativamente decisão contra empresários bolsonaristas

02.09.25 23h04

