Lula diz que plano do TSE de proibir a IA antes das eleições é 'maravilhoso'
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 14, que achou "maravilhoso" quando soube que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) proibiu o uso de inteligência artificial (IA) sobre candidatos sobre candidatos nas 72h antes e 24h depois das eleições de outubro. A norma está em resolução aprovada pela Corte eleitoral em março.
"Eu estava na posse do presidente do Tribunal Superior Eleitoral Kássio Nunes Marques e ele disse uma coisa assim: 'Eu vou proibir inteligência artificial dois dias antes das eleições'. Eu achei maravilhoso", afirmou, em cerimônia de entrega de 384 unidades habitacionais do Minha Casa, Minha Vida em Camaçari (BA).
O presidente ainda defendeu a regulamentação, por parte do Poder Legislativo, da inteligência artificial e disse que não aceitará IA na sua campanha política. "Se a gente quiser, a gente pode fazer o Lula artificial, fazer comício em 27 Estados no mesmo dia, no mesmo horário. Eu tô lá, mas não tô. E eu confesso a vocês, um cidadão que aprendeu a ter caráter com a dona Lindu, não aceitará inteligência artificial para fazer campanha política", disse.
"A política é o tempo da verdade. O cara que mente na política, deveria cair a língua dele", disse.
