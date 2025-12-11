Capa Jornal Amazônia
Lula diz que não desistiu de Pacheco para o governo de Minas

Pacheco, porém, afirmou em novembro que pretende encerrar sua carreira política ao fim de seu mandato no Senado, no início de 2027.

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ao programa EM Minas, da TV Alterosa, que ainda mantém a expectativa de que o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) lance candidatura ao governo de Minas Gerais em 2026.

"A esperança é a última que morre. Ele relutou, mas pensa que eu desisti. Eu não desisti. Eu aprendi a gostar do Pacheco. Acho ele uma pessoa extremamente competente e considero que hoje é a maior personalidade pública de Minas Gerais. Portanto, ele está talhado a cumprir essa tarefa", disse.

Pacheco, porém, afirmou em novembro que pretende encerrar sua carreira política ao fim de seu mandato no Senado, no início de 2027. No ano passado, ele já havia manifestado a mesma intenção.

"Eu nunca pensei em me eternizar na política. Há, inclusive, muitos pronunciamentos meus, desde quando entrei e deixei a advocacia, nos quais eu dizia que tinha uma data de entrada e também uma de saída da política", declarou a jornalistas na ocasião.

O senador mineiro foi preterido por Jorge Messias na indicação para a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo Tribunal Federal (STF). Messias, entretanto, enfrenta resistência no Senado e teve sua sabatina adiada.

Nesta terça-feira, Pacheco recusou um convite de Lula para participar de um evento em Belo Horizonte, como revelou a coluna de Lauro Jardim, do O Globo.

Questionado sobre o cenário da esquerda em Minas Gerais, Lula afirmou não ter pressa."Nós temos o Alexandre Kalil (PSD-MG), temos o Tadeuzinho (MDB-MG), temos duas prefeitas muito importantes: a de Juiz de Fora, Margarida Salomão; e a de Contagem, Marília Campos (PT-MG); além de ministros e deputados. Eu não tenho pressa. Quando chegar o momento de o Pacheco decidir se realmente não quer, vamos buscar um candidato para Minas Gerais", concluiu.

