O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz que mulheres têm medo de denunciar agressões e cita tornozeleira rompida por Bolsonaro

A declaração foi dada no contexto em que Lula falava sobre a participação da militância em seu governo

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta segunda-feira, 8, que muitas mulheres não fazem denúncia contra homens que as agridem por "medo de que a vingança seja maior". Afirmou que medidas protetivas e que restringem liberdades, como tornozeleira eletrônica, não são eficazes.

Lula citou o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro e como ele tentou danificar sua tornozeleira eletrônica no fim de novembro, o que acabou levando-o à cadeia.

"Muitas vezes as mulheres não fazem denúncia porque têm medo de que a vingança seja maior. 'Ah, vai colocar a tornozeleira, o cara não pode se aproximar de casa'. Mas quem está sozinha em casa é a mulher, e o safado aparece. E quando aparece mais nervoso. Se até um presidente que tentou dar um golpe no País tentou tirar a tornozeleira dele, imagina (esses agressores)", disse, durante a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília. Logo após a fala, a plateia entoou gritos de "sem anistia".

Lula disse que gostaria de convocar o Congresso Nacional, setores do Judiciário e da sociedade civil para debater o assunto. Disse que a luta tem de ser dos homens também e que as "mulheres unidas jamais serão reprimidas".

"Estou dizendo nós homens porque vou convocar uma reunião com os Poderes da República. É importante envolver o Congresso Nacional, Senado e Câmara, a Suprema Corte, o STJ, os tribunais de justiça dos Estados, os sindicalistas, os evangélicos, todo mundo. É preciso um mutirão educacional para que o homem, quando tiver vontade de bater em uma mulher, pegue seu sapato e bata em sua cabeça, não se vingar da mulher", afirmou.

O presidente disse à plateia de apoiadores que "é para vocês e por vocês que fui eleito e é para nós que tenho que governar, não para a elite brasileira".

A declaração foi dada no contexto em que Lula falava sobre a participação da militância em seu governo. Repetiu algumas vezes que ele é um representante do povo. "Eu não sou eu", afirmou, algumas vezes. Lembrou também do período em que ficou preso e do apoio que recebeu durante quase dois anos na prisão em Curitiba.

"Eu sou um pouquinho de cada um de vocês que dá esse todo para que eu faça as coisas. Quando estou fazendo, pode ter certeza de que são vocês que estão fazendo. Se não fosse a energia, disposição e confiança de vocês… Vocês pensam que vou esquecer 580 dias de cadeia se não fossem vocês na rua para me libertar? Acham que vou esquecer que o povo brasileiro teve coragem de votar em um semianalfabeto para ser presidente da República três vezes?", questionou.

"É por isso que eu faço questão de dizer que eu sou vocês. É para vocês e por vocês que fui eleito e é para nós que tenho que governar, não para a elite brasileira", completou, durante a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em Brasília.

O presidente afirmou ainda que os "negacionistas" e as "tranqueiras" não vão voltar a governar o País. A declaração do presidente ocorre três dias após o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ser oficializado como o candidato do bolsonarismo para o Palácio do Planalto em 2026, nas eleições de 2026.

Na declaração, Lula fez uma reflexão sobre a idade dele e disse que "muita gente com 40 ou 50 anos não tem 20% da causa" dele. O senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) terá 42 anos no primeiro turno das eleições de 2026. O petista, por sua vez, estará com 81.

"Eu estou com 80 anos de idade, mas vou dizer uma coisa para vocês, tem muita gente, com 40 ou 50, que não têm 20% da causa que eu tenho para lutar por esse povo. Eu tenho uma causa, e quem tem uma causa não fica velho. Os anos passam, mas a disposição é a mesma. É por isso que eu digo para vocês que nunca mais os negacionistas, essas tranqueiras que governaram esse País vão voltar", disse Lula.

Palavras-chave

FEMINICÍDIO/LULA/DISCURSO/REPÚDIO
Política

