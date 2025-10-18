Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula diz que é precisamo aprovar a universalização do pé-de-meia

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu a "universalização" do programa Pé-de-Meia e disse que vai discutir a questão com os ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Camilo Santana (Educação).

As declarações ocorreram neste sábado, 18, durante um encontro com os alunos da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), em São Bernardo do Campo (SP). Lula também estava acompanhado dos ministros Luiz Marinho (Trabalho) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

"Um governo que deixa o menino ou a menina desistir da escola por falta de incentivo financeiro não é governo. É uma tranqueira. E por isso, nós aprovamos o Pé-de-Meia, que já atende quatro milhões", disse.

Ele continuou: "Eu estava falando para o Haddad. Nós temos seis milhões de alunos no ensino médio. E a gente vai ter que discutir com muito carinho, com Haddad e com o companheiro Camilo, porque, dentro da mesma sala de aula, tem um aluno que recebe o Pé-de-Meia e outro que não recebe. E às vezes a diferença de salário é de 50 centavos".

Conflito com mercado financeiro

O petista, então, disse que a proposta vai gerar conflito com o mercado financeiro. "Então, nós precisamos aprovar a universalização do Pé-de-Meia, para que todas as pessoas possam ter o direito de estudar. É difícil. A Faria Lima vai brigar com a gente", afirmou. Na ocasião, Lula disse que "aposta" na educação como forma de desenvolver o País.

Lula acrescentou: "Os banqueiros vão reclamar. Nossa, esse governo está gastando R$ 13 bilhões com o Pé-de-Meia. Poderia estar aqui na Faria Lima para a gente ganhar mais dinheiro. E nós não estamos gastando. Gastando a gente estaria se o dinheiro fosse para eles. Nós estamos investindo".

A CPOP foi criada pelo Ministério da Educação para fornecer apoio financeiro a cursos pré-vestibulares populares e comunitários, com foco no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento foi realizado para o anúncio de um investimento de R$ 108 milhões do governo em um edital de apoio a até 500 cursinhos em 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/PÉ-DE-MEIA/APROVAÇÃO/UNIVERSALIZAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Líder do PL na Câmara entra na CPI no INSS para reforçar oposição após vitórias do governo Lula

18.10.25 12h43

Lula diz que é precisamo aprovar a universalização do pé-de-meia

18.10.25 12h28

Haddad compara reserva de 50% das vagas universitárias para escolas públicas à reforma agrária

18.10.25 11h58

POLÍTICA

STF forma maioria contra liminar de Barroso sobre atuação de enfermeiros em aborto legal

A decisão em plenário vem logo após Barroso apresentar seu último voto como ministro do STF

18.10.25 9h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CORRUPÇÃO

Caso da vice-prefeita de Marituba: PF aponta carro como ‘gabinete da propina’; entenda

Empresário suspeito de corrupção usava carro como base para reuniões e repasses de dinheiro dentro da Alepa; vice-prefeita de Marituba está entre os investigados.

16.10.25 16h16

investigação

Vice-prefeita de Marituba é exonerada da Secretaria de Educação após operação da PF

Decreto de exoneração de Bárbara Marques, assinado pela prefeita Patrícia Alencar, foi publicado nesta quinta-feira (9/10)

09.10.25 12h47

POLÍTICA

Prefeito de Ananindeua usa jatinho de empresa contratada por R$ 58,5 milhões

Imagens mostram Dr. Daniel Santos em aeronave operada pela Norte Ambiental, que presta serviços de saneamento e coleta de lixo na cidade

14.10.25 19h57

VÍDEO: Moraes marca presença em show de Alcione e cantora dedica apresentação ao ministro

Durante a apresentação, a artista dedicou a performance musical ao ministro, que foi aplaudido de pé

12.10.25 11h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda