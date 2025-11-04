Capa Jornal Amazônia
Lula denuncia 'matança' na megaoperação policial no Rio e pede investigação

Presidente defende ouvir a versão de outros setores, além do governo do Rio de Janeiro

France Press
fonte

Lula critica megaoperação no Rio de Janeiro (Foto: Ricardo Stuckert)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta terça-feira (4), que a megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos na semana passada, foi "uma matança" e pediu uma investigação.

"Houve a matança. Eu acho que é importante a gente verificar em que condições ela se deu", declarou Lula em Belém, no Pará, durante entrevista à AFP e a outras agências internacionais de notícias.

"Até agora temos uma versão contada pelo governo do estado e tem gente que quer saber se tudo aquilo aconteceu do jeito que eles falam", acrescentou.

Pelo menos 117 supostos criminosos e quatro policiais morreram na operação da última terça-feira contra o Comando Vermelho no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha, na zona norte da cidade.

O governador Cláudio Castro (PL), que ordenou a operação, classificou como "um sucesso" a operação contra o "narcoterrorismo".

Dezenas de corpos foram expostos na Praça São Lucas, no Complexo da Penha, após serem recuperados por moradores no dia seguinte à operação.

Após a incursão, Lula defendeu um trabalho coordenado entre órgãos estaduais e federais, sem mencionar os números trágicos de mortos.

image Polícia do Rio retira quatro nomes de lista de mortos; 19 são do Pará
Dos 119 suspeitos mortos na megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, 19 são paraenses, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

image Facções criminosas veem no Rio de Janeiro um refúgio estratégico; entenda o porquê
Operação deflagrada na terça-feira (28) expôs conexão entre criminosos do Pará e o Comando Vermelho carioca, deixando mais de 100 mortos

image IML já liberou 89 corpos de mortos em megaoperação, diz governo do RJ
Foram identificados 99 dos 117 civis que morreram na operação.

Acusado por parte de seus eleitores de ser leniente frente à insegurança, o presidente aprovou ainda na quinta-feira uma lei que reforça o combate ao crime organizado. A atuação policial gerou indignação entre organizações de direitos humanos. A ONU exigiu uma investigação imediata.

