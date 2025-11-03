Capa Jornal Amazônia
Polícia do Rio retira quatro nomes de lista de mortos; 19 são do Pará

Dos 119 suspeitos mortos na megaoperação nos complexos do Alemão e da Penha, 19 são paraenses, segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

O Liberal
fonte

A polícia não diz quem são os quatro nomes retirados da lista e se tinham qualquer relação com a operação (Tomaz Silva/Agência Brasil)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro confirmou, nesta segunda-feira (3), que quatro nomes foram retirados da lista final de suspeitos mortos durante a megaoperação realizada nos complexos do Alemão e da Penha. A atualização ocorre após a revisão do processo de identificação dos corpos.

Os nomes excluídos — Alexsandro Bessa dos Santos, Alisom Lemos Rocha, Claudinei Santos Fernandes e Michael Douglas Rodrigues Fernandes — apareciam na primeira relação divulgada pelas autoridades, mas não constam mais na lista final.

19 mortos eram do Pará, segundo a lista final

Entre os 119 suspeitos mortos, 19 eram do Pará, conforme levantamento divulgado pela Polícia Civil. Outros estados com presença significativa na lista são Bahia (12), Amazonas (9) e Goiás (9). A operação teve alcance nacional, reunindo pessoas de várias regiões do país.

  • Pará: 19
  • Bahia: 12
  • Amazonas: 9
  • Goiás: 9
  • Ceará: 4
  • Paraíba: 2
  • Maranhão: 1
  • Mato Grosso: 1
  • Espírito Santo: 3
  • São Paulo: 1
  • Distrito Federal: 1

Polícia explica revisão e retirada de nomes

Segundo a corporação, a identificação dos mortos ocorre em duas etapas: reconhecimento facial e validação por perícia papiloscópica. Apenas após essa segunda fase, o registro é confirmado oficialmente. Por isso, os quatro nomes inicialmente listados foram retirados após a verificação técnica.

O Governo do Rio informou que o trabalho de identificação dos corpos foi concluído no domingo (2). Dos 119 mortos, 117 foram identificados, e dois laudos apresentaram resultados inconclusivos. A Defensoria Pública do Estado confirmou que todos os corpos liberados estavam em processo de perícia no Instituto Médico Legal (IML).

