RJ: operação contra o Comando Vermelho resultou na morte de dupla que chefiava tráfico no Pará

Entre os paraenses mortos durante a operação Contenção, deflagrada no Rio de Janeiro contra integrantes do Comando Vermelho, dois deles foram apontados pelas autoridades por chefiarem o tráfico no Pará. Trata-se de Wesley Martins e Silva, mais conhecido como “PP”, e um outro homem conhecido pelo apelido de “Oruan”. No total, 113 pessoas foram presas, sendo 33 de outros estados, os quais são: Pará, Amazonas, Bahia, Ceará, Paraíba, Goiás, Mato Grosso e Espírito Santo. Pelo menos 15 investigados naturais do Pará morreram na ação, e outros cinco foram presos.

Em números gerais, os policiais ainda apreenderam 10 adolescentes. Foram cumpridos 180 mandados de busca e apreensão. Entre os presos, 54 deles possuem antecedentes e 42 tinham ordens judiciais de prisão pendentes. Além disso, 78 dos suspeitos tinham histórico de crimes graves, como homicídio, tráfico e roubo.

Paraenses mortos

Entre os 15 paraenses que morreram na operação, estão investigados por envolvimento em crimes como tráfico de drogas, organização criminosa, homicídios, extorsão, roubos e ataques contra agentes e viaturas de segurança.

De acordo com informações apuradas pelo jornalista Wesley Costa, alguns dos paraenses mortos na ação foram identificados como Lucas da Silva Lima (“LK”), Jhonata de Lima Albuquerque (“Turista”), Gilberto Nascimento (“Bigodinho”), Nailson Miranda (“Mujuzinho”), Ednelson da Silva Abreu (“Caboco”) e Wesley Martins e Silva, todos já com passagem pelo sistema de segurança pública do Pará. Outros cinco paraenses presos durante a operação — Rodrigo de Jesus Coelho (“RD”), Joelison de Jesus Barbosa (“Fuzuê”), Damilson Lopes (“DAM”), Helison Cauã Oliveira e Flávio Henrique dos Santos — devem responder por crimes como tráfico de drogas, homicídio e associação criminosa.

No Pará, a Polícia Civil monitora as repercussões e apura se há conexões diretas entre os mortos e crimes recentes registrados na Região Metropolitana de Belém.