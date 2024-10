Lula convoca governadores para discutir crise na segurança pública

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está convocando os 27 governadores do país para participarem de uma reunião sobre a segurança pública na quinta-feira (31/10).

Além de todos os governadores e do ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também devem participar o vice-presidente Geraldo Alckmin o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin, o procurador-geral da República, Paulo Gonet e o advogado-geral da União, Jorge Messias.

Segundo a CNN Brasil, Lula havia planejado um encontro com os governadores há cerca de um mês, mas acabou redirecionando a convocação para discutir o combate às queimadas, que estavam em alta naquele período.

O encontro ocorrerá após o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), solicitar publicamente que o presidente ouvisse os governadores. Na última quinta-feira (24), após criminosos dispararem em público em resposta a uma operação da Polícia Militar para capturar o chefe do tráfico do Complexo de Israel, conhecido como Peixão, Castro declarou que o combate à violência no Rio não será eficaz sem o apoio do governo federal.

A ideia da reunião é, diante dos últimos episódios de violência em algumas cidades do país, apresentar a PEC de segurança pública aos chefes de estado.

*(Iury Costa, estagiário de jornalismo sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)