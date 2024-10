Três pessoas morrem e três ficam feridas em tiroteio na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro

Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas durante uma operação policial no Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira (24/10), segundo a Polícia Militar (PM). Bandidos atiraram atingindo veículos que passavam no local, em represália ao cerco da polícia.

Desde as primeiras horas da manhã, a Polícia Militar faz uma operação no Complexo de Israel para prender suspeitos de envolvimento no roubo de carros e cargas. Segundo a PM, os agentes foram recebidos a tiros ao tentar dar cumprimento aos mandados de prisão no local. A corporação chegou a avaliar interromper a ação.

A Avenida Brasil foi liberada por volta de 9h15. O trânsito seguia lentamente devido somente um sentido da via ter sido liberado. Os ônibus que tentavam trafegar pela área, assim como os trens, também tiveram atrasos em decorrência da interdição da área. Algumas estações ferroviárias foram fechadas e houve redução de saída dos veículos.

Operação

Ao perceber a chegada da Polícia no Complexo de Israel, os suspeitos atearam fogo em vários veículos e montaram barricadas que impediram a passagem dos agentes. Quando iniciaram a operação, as equipes policiais se depararam com valas cavadas pelos suspeitos para impedir a entrada dos agentes de segurança. Muitos suspeitos, para tentar fugir, também efetuaram disparos. Uma pessoa foi presa e duas granadas foram apreendidas.