No Rio de Janeiro, Bope faz operação na Penha e moradores relatam intenso tiroteio

Nesta quarta-feira (31), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) iniciou uma operação nas favelas do Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, com o objetivo de impedir a movimentação de grupos envolvidos com a criminalidade na Zona Oeste.

Na ocasião, moradores relataram intensos tiroteios já nas primeiras horas da manhã. Um agente comunitário de saúde foi ferido no braço, sem gravidade, e um dos suspeitos foi morto no confronto.

Edimilson Silva Pinto, de 45 anos, estava a caminho da Clínica da Família Felippe Cardoso, na Avenida Nossa Senhora da Penha, altura da Vila Cruzeiro, quando foi baleado de raspão no braço. Atendido na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alemão, ele já teve alta.

Criminosos atearam fogo a barricadas em vielas das comunidades da Fé, Sereno e Caixa D‘água, a fim de tentar conter o avanço dos agentes.

Dados do serviço de inteligência da corporação apontam que o Comando Vermelho (CV), que domina a região da Penha, disputa com a milícia a Gardênia Azul, Muzema, Rio das Pedras, Conjunto Cesar Maia e Morro do Banco.

Durante a madrugada, houve troca de tiros no Cesar Maia, em Vargem Pequena. Esse confronto já dura pelo menos 1 ano. O CV chegou a controlar algumas dessas comunidades, mas nas últimas semanas os paramilitares recuperaram parte do território.

