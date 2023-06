Lula chega à França; cúpula econômica e agendas com Macron estão previstas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou, na manhã desta quinta-feira (22), na França, após intensa agenda na Itália e no Vaticano. Ele participará da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global, em Paris, e tem agendas previstas com o presidente Emmanuel Macron e outros líderes estrangeiros.

O primeiro compromisso do mandatário em território francês é um almoço com a ex-presidente Dilma Rousseff, atual presidente do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco dos Brics. Somente depois disso, ele participa da cúpula. Veja o momento da chegada de Lula à França:

ACONTECE AGORA| Presidente @lulaoficial acompanhado de @janjalula e do ministro do @itamaratygovbr, Mauro Vieira, acabam de chegar em Paris 🇫🇷



Acompanhe a cobertura nas redes oficias do @govbr pic.twitter.com/5nD8Q0316s — Governo do Brasil (@govbr) June 22, 2023

Agenda

No evento, Lula terá uma agenda bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e com lideranças centro-americanas: o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, e o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry. Deve discutir, ainda, sobre a agenda climática e os preparativos para a COP 30 no Brasil, com o presidente da COP 28 nos Emirados Árabes Unidos, Sultan al Jaber.

Às 20h15 no horário local (15h15 de Brasília), presidente do Brasil vai discursar no evento do Power Our Planet, no Campo de Marte, na capital francesa. O convite para a participação foi feito por Chris Martin, do Coldplay.

À noite, ele será recepcionado para um jantar oferecido pelo presidente da França, Emmanuel Macron, aos chefes de delegação participantes da cúpula. Já na sexta-feira (23), Lula participa do Diálogo de Alto Nível da Cúpula, em Paris, além de se reunir com Macron. Os dois chefes de governo devem tratar de temas relacionados ao meio ambiente, o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia e a guerra na Ucrânia.

Segundo informações divulgadas pelo próprio governo do Brasil, pelo Twitter, o presidente Lula está também com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para começar a extensa agenda de reuniões do dia.