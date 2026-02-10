Lomanto Jr. é eleito presidente da CCJ da Câmara e conduzirá sessões sobre escala 6x1

O deputado federal Leur Lomanto Jr. (União Brasil-BA) foi eleito presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara nesta terça-feira, 10. Ele assume o cargo no lugar de Paulo Azi (União-BA). A escolha ocorre por meio de acordo entre líderes partidários.

O novo presidente conduzirá as sessões da CCJ para analisar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de redução da jornada de trabalho. O colegiado examinará a admissibilidade constitucional da proposta. Após isso, a matéria seguirá para uma comissão especial e votação em plenário.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), informou que a votação da PEC da escala 6x1 pode acontecer em maio. Motta encaminhou a proposta da deputada Erika Hilton (PSOL-SP) sobre o assunto para a CCJ na segunda-feira, 9.

Tramitação da PEC e Possível Votação

A comissão deverá designar um parlamentar para desempenhar o papel de relator da PEC. Esta designação, segundo Motta, deve ocorrer após o carnaval.

Em seu discurso de posse, Lomanto Jr. declarou que a CCJ estará aberta ao debate qualificado e ao contraditório. Ele prometeu conduzir os trabalhos com imparcialidade e respeito a todos os parlamentares, independentemente de posições ideológicas.