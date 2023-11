Lideranças do Norte pressionam o governo em Brasília por melhorias na Transamazônica e na BR-163

Desde a segunda-feira (27), mais de 500 lideranças das regiões do Baixo Amazonas, Xingu, Tapajós e Araguaia-Tocantins, áreas afetadas pela BR-163 e Transamazônica, encontram-se em Brasília para exigir do governo federal um compromisso reforçado com a população duramente impactada pela construção dessas estradas.

O Projeto 50+50, que aborda a criação, transmissão e difusão de práticas culturais na Amazônia, levou a comitiva à capital como parte de um esforço para lidar com as consequências históricas da ocupação e desenvolvimento ao longo da BR-163 e Transamazônica nos últimos 50 anos.

As lideranças apresentam diversas demandas, incluindo a regularização fundiária, intensificação das ações contra desmatamento, invasões de madeireiros e grileiros, além de considerar o mercado de carbono como uma das alternativas. O discurso do presidente Lula, defendendo o meio ambiente e os direitos sociais das populações amazônicas, foi um fator motivador para a visita à capital federal.

Durante a estadia, a caravana foi recebida por ministros como Waldez Góes, Jader Filho e Alexandre Padilha, além de equipes técnicas de vários ministérios. O encerramento e balanço das negociações estão marcados para esta quarta-feira (29) no Teatro Plinio Marcos, no Eixo Cultural Ibero-americano.