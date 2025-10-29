Capa Jornal Amazônia
Lewandowski: Lula está esperançoso com aprovação da PEC da Segurança Pública

A fala do ministro se deu após reunião de emergência convocada por Lula para discutir a megaoperação no Rio que deixou ao menos 119 mortos

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Ricardo Stuckert/PR)

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta quarta-feira, 29, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está "esperançoso" com a aprovação da PEC da Segurança Pública. A fala do ministro se deu após reunião de emergência convocada por Lula para discutir a megaoperação no Rio que deixou ao menos 119 mortos nesta terça-feira, 29.

"O presidente Lula está muito esperançoso na aprovação da PEC, mas eu acho que a própria cidadania deve lutar para que haja o entrosamento entre as forças policiais ao nível nacional porque, só assim, nós vamos combater de forma mais eficaz o crime organizado", disse o ministro.

Segundo Lewandowski, é preciso descapitalizar o crime organizado, mas a Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) possuem uma competência muito restrita e não foram feitas para fazer enfrentamento direto em comunidades, de acordo com a Constituição.

"Com a PEC da Segurança Pública nós queremos inverter essa equação, nós queremos fazer com que as forças nacionais todas, as polícias federais, estaduais, distritais e municipais colaborem entre si, mudarmos esse paradigma", afirmou Lewandowski.

Até as 13h, o governo do Rio contabilizava 119 mortos na operação, sendo 4 policiais. Já segundo a Defensoria Pública do Estado, o saldo de fatalidades é de 132 pessoas.

