Lewandowski entrega carta de demissão e deixa o Ministério da Justiça
Ministro alegou cansaço ao presidente Lula; saída ocorre em data simbólica do 8 de Janeiro e abre expectativa por mudanças na cúpula da pasta
O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregou nesta quinta-feira (8) sua carta de demissão ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, antes da cerimônia no Palácio do Planalto que marcou os três anos dos ataques de 8 de Janeiro. Segundo informações iniciais, o governo ainda não definiu quem assumirá a liderança da pasta. Aos 77 anos, Lewandowski teria relatado ao presidente cansaço para seguir no cargo; antes de integrar o Executivo, ele atuou por 17 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).
A saída deve provocar mudanças na cúpula do ministério, com a possibilidade de desligamento de nomes estratégicos da equipe, como o secretário-executivo Manoel Carlos de Almeida Neto. A demissão encerra o ciclo de quase dois anos de Lewandowski no comando da pasta e ocorre em uma data de forte simbolismo político, enquanto cresce a expectativa em torno da escolha de seu sucessor.
