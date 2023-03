Lewandowski avisa o presidente Lula sobre antecipação de aposentadoria

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em uma conversa reservada que irá antecipar sua aposentadoria para logo após o feriado da Páscoa. Apesar de pedidos de ministros do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que Lewandowski permanecesse até 11 de maio, quando completará 75 anos, o ministro deve formalizar o pedido de aposentadoria até o final desta semana.

O encontro entre Lula e Lewandowski ocorreu na semana passada em Recife, durante a homologação do acordo entre a União e o estado de Pernambuco para gestão compartilhada do arquipélago de Fernando de Noronha, que ocorreu no Palácio do Campo das Princesas, sede do Governo de Pernambuco. A conversa prolongada entre os dois, que ficaram afastados das demais autoridades, chamou a atenção dos presentes, incluindo a governadora Raquel Lyra (PSDB).

Com a aposentadoria de Lewandowski, Lula terá que antecipar o processo de escolha de um novo nome para a vaga no STF.