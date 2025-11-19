Capa Jornal Amazônia
Kassab: apoio a Tarcísio e pedido de união para a marca ser 'de centro-direita'

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do PSD e secretário de Governo e Relações Institucionais do Estado de São Paulo, Gilberto Kassab, afirmou que com uma unidade dos partidos de centro-direita em torno da candidatura do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a eleição presidencial de 2006 será "resolvida logo". Caso ele não dispute a corrida ao Planalto, quanto mais nomes, melhor, para empurrar a eleição para o segundo turno. Ele também defendeu que se construa uma aliança que dê ao governador uma marca de centro-direita na disputa.

"Se tivermos uma unidade em torno do Tarcísio, uma solução que não dê ele a marca de candidato de direita, (e sim) de centro-direita, eu acho que a gente resolve logo (as eleições)", disse Kassab, durante evento do Bradesco BBI, em Nova York, nos Estados Unidos.

Segundo ele, com o Tarcísio, será possível ter uma "candidatura única" contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Kassab afirma que o PSD vai apoiar uma candidatura do Tarcísio. Caso ele não aceite disputar a eleição presidencial de 2026, o nome escolhido será o do governador do Paraná, Ratinho Jr. (PSD), e, na sequência, o do governador Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Para Kassab, os nomes dos candidatos à Presidência da República serão definidos até o Carnaval no Brasil, em fevereiro de 2026.

ELEIÇÕES 2026/KASSAB/APOIO/TARCÍSIO/MARCA/CENTRO-DIREITA
