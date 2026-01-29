Capa Jornal Amazônia
Servidores questionam nomeação da nova direção da Funpapa, a terceira em um ano de Igor Normando

Funcionalismo da assistência social e educação em Belém entram no 12º dia de greve, nesta sexta-feira (30)

O Liberal
fonte

Nesta quinta-feira (29), os servidores da Funpapa realizaram panfletagem no Aurá. Eles conversaram com populares sobre a realidade do funcionalismo. (Foto: Divulgação)

Servidores da assistência social (Funpapa) e da educação (Semec) em Belém entram no 12º dia de greve nesta sexta-feira (30), enquanto os servidores da saúde (Sesma) entraram em estado de greve. As três categorias denunciam ataques a direitos consolidados e reivindicam a revogação imediata da Lei nº 10.266/2026, que altera planos de cargos e carreira, já batizada pelo funcionalismo de "pacote de maldades". 

Nesta semana, o funcionalismo municipal soube da exoneração de Susi Oliveira da presidência da Funpapa, substituída pela pernambucana Edna Gomes da Silva. Também houve a nomeação da nova secretária municipal de Educação (Semec), Beatriz Morrone, em substituição a Patrick Tranjan, que deixou a pasta após um ano à frente da área prioritária na gestão do prefeito Igor Normando, na quarta-feira (28).

"É a terceira presidente da Funpapa em um ano da gestão do Igor, e a gente não avança”, afirmou a educadora do Cras, (Centro de Referência de Assistência Social), Cecília Moraes dos Santos. Ela é diretora do SintSuas Fumpapa, sindicato que representa os trabalhadores do Sistema Único da Assistência Social da Fundação Papa João XXIII em Belém.

‘Belém não tem pessoas qualificados para direção de órgãos públicos?’, questiona vereadora 

Nas redes sociais também houve repercussão de servidores questionando a nomeação de secretários de fora de Belém. Parlamentares também se manifestaram, a vereadora da Câmara Municipal de Belém, Vivi Reis, do Psol, questionou as nomeações. “Depois de Patrick Tranjan, Felipe Cabral e Beatriz Morrone, Igor Normando nomeou  mais uma secretária de fora: a presidente da Funpapa, Edna Gomes que foi vice-prefeita do seu sogro em Pernambuco. Será que para o prefeito, Belém não tem pessoas qualificadas para estes cargos", questionou Vivi Reis, no Instagram.

Cecília informou que, na quarta-feira (28), servidores da Funpapa foram a uma reunião com a então presidente, Susi Oliveira, e se surpreenderam com a troca de comando. Edna substitui Susi Oliveira, que entrou no lugar de Arthur Houat, cuja gestão acumulou duras críticas de movimentos sociais e dos servidores da assistência social.

Greve continua por tempo indeterminado

”Nós estamos nos sentindo desqualificados e desrespeitados desde que o prefeito Igor assumiu a prefeitura de Belém. Vamos seguir a greve por um atendimento à população de qualidade, por respeito e valorização e pela revogação do pacote de maldades. A luta é unificada", informou o comando de greve.

O funcionalismo vem mobilizando adesões nas áreas da assistência, educação e da saúde, esses últimos estão somente em estado de greve. No início desta semana, a nova presidente da Funpapa, Edna Silva, ouviu os servidores em greve, em reunião, após a insistência deles no prédio da instituição.

De acordo com o comando de greve, Edna Silva ouviu as reivindicações e disse que iria articular um novo encontro com o prefeito, mas não definiu data para uma resposta. "A sucessão de gestores não deve alterar o essencial: uma política deliberada da gestão Igor Normando de desmonte e de precarização dos programas sociais e de ataques a direitos construídos em décadas. Esse projeto político é o responsável pela greve geral dos trabalhadores”, afirmou Cecília dos Santos.

Nesta quinta-feira (29), os servidores em greve realizaram panfletagem no Cras e na Feira do Aurá. Eles distribuíram materiais informativos e conversaram com populares sobre a realidade do funcionalismo.

A categoria denuncia desde a falta de vigilantes nos prédios dos Cras e Creas à dificuldade de trabalhar com populações em extrema situação de pobreza, sem condições adequadas de trabalho.

”Faltam materiais pedagógicos, e até o básico de expediente, como pastas, grampos e clippings. Não temos cestas básicas para dar às pessoas em extrema situação de vulnerabilidade social, pessoas desempregadas, mães desempregadas, a gente não tem um lanche, suco com pão, para oferecer às crianças e adolescentes nos Cras”, contou Cecília Santos.

Denúncias ao Ministério Público e Conselho Social

A categoria informou que enviou um dossiê e um vídeo com as dificuldades da Funpapa tanto para o Ministério Público do Pará quanto para o Conselho Municipal de Assistência Social. “O MP e o Conselho vão tomar as medidas necessárias. Os Cras do Aurá e do Tapanã têm até piscinas, mas estão sem uso por falta de manutenção. Em geral, os prédios da Funpapa precisam de reforma nas redes hidráulica, sanitária e elétrica. Os espaços têm infiltrações”, afirmam os servidores.

Semec

Na Semec, a nomeação de Beatriz Morrone como a nova secretária de Educação (Semec), acontece em meio a protestos e a greve dos servidores municipais da educação, que reivindicam, entre outras pautas, melhorias no estatuto da categoria, além de criticar modelo de gestão e alterações na matriz pedagógica.

