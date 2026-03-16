Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Gleisi processa Flávio Bolsonaro por vídeo em que é associada a organizações criminosas

A defesa de Gleisi diz que Flávio faz uso "nefasto do abuso" do direito de expressão e inviolabilidade parlamentar "com o intuito de aniquilar a reputação de adversários políticos

Estadão Conteúdo
fonte

Gleisi Hoffmann (Reprodução)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, entrou com uma ação nesta segunda-feira, 16, contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) por um vídeo em que ela é associada a organizações criminosas.

A defesa de Gleisi diz que Flávio faz uso "nefasto do abuso" do direito de expressão e inviolabilidade parlamentar "com o intuito de aniquilar a reputação de adversários políticos, por meio de propagação de medo e ódio". A ministra pede indenização por danos morais e a remoção do conteúdo.

O senador foi procurado pela reportagem, mas não quis se manifestar.

O vídeo alvo da ação foi publicado por Flávio no domingo, 15. Com o uso de inteligência artificial, a publicação usa a imagem de Gleisi para vinculá-la à violência e à criminalidade. "As ligações do PT com o submundo parecem não ter limites. Lula e o PT sempre acabam se alinhando com o que não presta", escreveu o senador.

"Você já percebeu como eles tentam inverter o jogo? Acuse-os do que você faz, chame-os do que você é. O mesmo palco eles dividem, e até elogios eles trocam", diz a narração, sem mencionar nominalmente nem Lula nem Gleisi. "Para eles, traficante é vítima e deve ser bancado pelo governo. E quando surge a chance de endurecer contra as facções, eles dão um jeito de barrar".

A declaração faz referência a uma frase dita por Lula durante uma entrevista coletiva em Jacarta, Indonésia. O petista afirmou na ocasião que traficantes de drogas também seriam vítimas dos usuários. Ele mais tarde se desculpou pelo comentário.

O governo Lula também tem sido criticado pela resistência em acatar o pedido do governo Trump para classificar o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas. Críticos dessa iniciativa no governo alegam que a denominação pode abrir um flanco para interferência militar americana em solo brasileiro, sob o pretexto de combate ao crime, mas a oposição aproveita da posição de Lula para dizer que ele visa, no fundo, proteger as facções.

Tanto a esquerda quanto o bolsonarismo vêm usando associações com o crime organizado como meio de atingir adversários. Na semana passada, Gleisi e Guilherme Boulos, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, publicaram nas redes sociais um vídeo que atribui a Flávio ligações com organizações criminosas.

Flávio afirmou na ocasião, em nota: "O PT mente. Essa é mais uma fake news para tentar salvar Lula e todos aqueles que estão consumindo o Estado por dentro. A única coisa que o nome Flávio Bolsonaro representa para qualquer facção ou grupo criminoso é algoz".

Na medida em que o tema da segurança pública parece ganhar centralidade para as eleições de outubro, por outro lado, governo e oposição tentam se colar a iniciativa de combate ao crime. O Ministério da Justiça e a bancada bolsonarista do Congresso vêm tentando influenciar o quanto podem o direcionamento dado ao texto da proposta de emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, em tramitação no Legislativo.

Embora a PEC tenha sido proposta pelo governo Lula, a oposição mexeu no texto e levou a discussão para medidas mais palatáveis ao eleitorado conservador, como o endurecimento de penas a criminosos, inclusive propondo reduzir a maioridade penal, o que a esquerda em geral é contra.

Uma pesquisa Genial/Quaest divulgada em novembro mostrou que 88% dos entrevistados afirmavam que as penas deveriam ser mais altas, enquanto 73% defendiam que organizações criminosas fossem classificadas como terroristas, justamente o que o governo Lula não quer.

Por mais que a segurança pública seja atribuição de Estados e municípios e não do governo federal, o Palácio do Planalto pode colher esse desgaste nas eleições de outubro. Por isso, vem tentando desde 2024 se blindar das críticas, ao propor tanto a PEC quanto outras medidas como o projeto de lei Antifacção, também em tramitação no Congresso.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

GLEISI HOFFMANN/PROCESSO/FLÁVIO BOLSONARO/ASSOCIAÇÃO/ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

AGENDA

Ministério das Cidades visita obras e participa de inauguração e assinatura de atos no oeste do Pará

Jader Filho cumpre agenda em Santarém, Alter do Chão e Belterra nesta terça-feira (17)

16.03.26 17h21

regras

STF mantém limite de candidatos por partido nas eleições proporcionais

A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7017

16.03.26 16h53

ataques

Gleisi processa Flávio Bolsonaro por vídeo em que é associada a organizações criminosas

A defesa de Gleisi diz que Flávio faz uso "nefasto do abuso" do direito de expressão e inviolabilidade parlamentar "com o intuito de aniquilar a reputação de adversários políticos

16.03.26 16h53

documento

OAB-SP envia ao STF proposta de código de ética digital

O código traz diretrizes para a postura dos ministros no ambiente digital, como a proibição de que comentem processos e divulguem informações internas

16.03.26 16h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

INVESTIGAÇÃO

Caso Daniel Santos: PGJ rebate defesa do prefeito de Ananindeua no STF

Alexandre Tourinho diz que investigação é anterior a força-tarefa estadual e classifica citação de deputada federal Alessandra Haber como manobra para atrasar processo

09.03.26 18h59

NOVAMENTE INVESTIGADO

STF autoriza retomada de investigações envolvendo prefeito de Ananindeua

Ministro do Supremo Tribunal Federal entende que investigações são anteriores à criação da força-tarefa questionada e autoriza retomada das apurações

13.03.26 18h01

POLÍTICA

Gleisi e Boulos divulgam vídeo que associa Flávio Bolsonaro a organizações criminosas do Rio

O vídeo descreve supostas conexões do senador com o que chama de "submundo do crime do Rio de Janeiro"

13.03.26 9h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda