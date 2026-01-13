Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Justiça proíbe turismo ilegal em território indígena no Pará após pedidos do MPF

Atividades eram realizadas sem licenciamento ambiental e consulta prévia

O Liberal
fonte

Justiça proíbe turismo ilegal em território indígena no Pará após pedidos do MPF (Divulgação / Ascom MPF / Imagem ilustrativa)

A Justiça Federal tornou definitiva a proibição de atividades turísticas irregulares na Terra Indígena Nhamundá-Mapuera, localizada no Território Wayamu, no noroeste do Pará. A decisão acolheu pedidos do Ministério Público Federal (MPF) e confirmou sentença publicada no fim de dezembro, que mantém a suspensão das operações iniciada por liminar concedida em setembro de 2022.

Conforme a ação, as atividades eram realizadas sem licenciamento ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), sem autorização da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e sem o cumprimento do direito à Consulta Prévia, Livre e Informada (CPLI) das comunidades indígenas afetadas, conforme previsto na legislação brasileira e em tratados internacionais.

Um dos pontos centrais da decisão foi a análise da validade de acordos firmados diretamente com algumas lideranças indígenas. A Justiça Federal entendeu que convites ou autorizações isoladas não substituem a consulta ampla a toda a comunidade, nem dispensam a exigência de regulação estatal. A sentença destacou que a Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) estabelece que a CPLI deve respeitar os protocolos próprios de deliberação dos povos indígenas e envolver todos os impactados pela atividade.

Com a confirmação da condenação, ficou determinado que, enquanto não houver consulta prévia válida e as devidas licenças oficiais, os responsáveis estão proibidos de realizar qualquer atividade turística no território, instalar ou manter pousadas e acampamentos, comercializar pacotes turísticos vinculados à área e ingressar na terra indígena sem autorização da Funai e anuência das associações representativas locais. A decisão também impõe o cancelamento de pacotes pendentes e a retirada de qualquer publicidade relacionada à pesca no Rio Bateria.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) MPF-AP pede esclarecimentos ao Ibama e à Petrobras sobre vazamento na Margem Equatorial]]

image Saiba quem é o empresário foragido, acusado de grilagem e trabalho escravo, morto em Belém
O MPF chegou a pedir ao Poder Judiciário a condenação dele a 32 anos e seis meses de prisão e multa pelos crimes de uso de documento público falso, fraude processual, ameaça e desmatamento ilegal de 19 mil hectares

image Justiça Federal proíbe fechamento do PSM da 14 de Março, em Belém
Decisão aponta falta de justificativa técnica para o fechamento da unidade e questiona economicidade de repasses à iniciativa privada

Apesar de reconhecer a ilegalidade das atividades e a necessidade de paralisação definitiva, a Justiça Federal rejeitou o pedido do MPF para condenação ao pagamento de R$ 3 milhões por danos materiais e morais. Ainda cabe recurso da sentença.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

turismo ilegal

Justiça proíbe turismo ilegal em território indígena no Pará após pedidos do MPF

Atividades eram realizadas sem licenciamento ambiental e consulta prévia

13.01.26 17h23

eleições

Flávio diz não ter convidado Zema para ser vice: 'É a última coisa que a gente resolve'

Zema, por sua vez, já declarou que não pretende ocupar a vice e que manterá sua candidatura ao Planalto até o fim

13.01.26 17h12

COMÉRCIO EXTERIOR

Beto Faro propõe audiência no Senado para debater acordo Mercosul–União Europeia

Requerimento na Comissão de Relações Exteriores busca debater impactos econômicos e geopolíticos do tratado

13.01.26 17h04

reconsideração

Defesa de Filipe Martins questiona prisão e cobra análise de provas no STF

De acordo com os advogados, o documento reúne registros e datas de acesso que demonstrariam a inexistência de movimentação no perfil atribuído a Martins

13.01.26 16h53

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Aniversário de Belém

Prefeitura de Belém decreta ponto facultativo segunda-feira (12), aniversário de 410 anos da cidade

Órgãos municipais devem manter escalas para garantir o funcionamento dos serviços considerados essenciais ao interesse público

07.01.26 19h03

Mudança de secretaria

Ualame Machado é exonerado da Segurança Pública; governo reorganiza secretarias

Ualame foi nomeado secretário de segurança em 2018 pelo governador Helder Barbalho

12.01.26 11h17

METÁFORA

Em vídeo na praia, Lula pede fim de preconceito entre esquerda e direita

Presidente utilizou encontro de ondas na Restinga da Marambaia como metáfora para a união nacional

10.01.26 17h49

sindicância

Presidente do CFM diz ao STF que cumpriu decisão de Moraes e pede para não depor à PF

José Hiran Gallo disse que o conselho "jamais pretendeu" fiscalizar o trabalho da PF, nem teria "qualquer intenção de intervir na execução da pena" de Bolsonaro

09.01.26 16h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda