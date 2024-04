Justiça Eleitoral mantém Wladimir Costa preso, diz advogado; ex-deputado vai para Americano

Em audiência de custódia realizada na manhã desta sexta-feira (19.04), a Justiça Eleitoral manteve a prisão do ex-deputado Wladimir Costa. Ele segue agora para o presídio de Americano, onde ficará detido. As informações foram confirmadas ao Grupo Liberal pelo advogado de Wlad, Humberto Boulhosa.

Na audiência de custódia, o preso é apresentado a um juiz, que também ouve o Ministério Público, Defensoria Pública ou advogado do preso. A prisão é analisada pela Justiça sob o aspecto da legalidade e a regularidade do flagrante, e o magistrado avalia se deve ser concedida a liberdade a essa pessoa ou se ela continua presa de forma preventiva.

O advogado explica que não houve nenhuma decisão da Justiça Eleitoral e, por ora, Wlad permanece sob custódia da Secretaria de Administração Penitenciária. Humberto Boulhosa também confirmou informação apurada anteriormente pelo Grupo Liberal, de que o ex-deputado teria sido transferido para um presídio em Santa Izabel do Pará. "Procede. Ele está no Americano".

O ex-deputado deixou a 1ª Zona Eleitoral, na travessa Pirajá, em Belém, no final da manhã, para a unidade do sistema prisional.

Wlad foi levado para Americano, segundo advogado (Ivan Duarte)

Wlad foi preso na manhã desta quinta-feira (18), ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Belém, por crimes eleitores, em razão da prática de violência política contra a deputada federal Renilce Nicodemos (MDB). No mesmo dia, após passar por exames periciais na Polícia Científica do Pará, ele foi transferido para a Central de Triagem da Marambaia.

Na manhã desta sexta-feira, o Grupo Liberal apurou que o ex-parlamentar foi transferido para Americano ainda na noite de quinta-feira. Wlad passou a noite atrás das grades.

“No primeiro momento não teve decisão. Teve a audiência de custódia, ele foi ouvido pela juíza. Só que o Ministério Público pediu prazo para se manifestar”, declarou Humberto Boulhosa. “A defesa dele solicitou a liberdade, em razão de todo o contexto. Por ele ter sido ex-deputado, ser primário, ter bons antecedentes, ele tem todos os requisitos para responder o processo em liberdade”, acrescentou o advogado.

Em nota, o Tribunal Eleitoral do Pará (TRE do Pará) informou que o processo que diz respeito ao caso do ex-deputado federal Wladmir Costa tramita em segredo de justiça na 1° Zona Eleitoral de Belém. "Nesse caso, em razão da matéria, que envolve a honra e dignidade da vítima, e de acordo com o Código de Ética e da Lei Orgânica da Magistratura, o TRE do Pará não pode fornecer informações sobre o processo ou os seus porta-vozes concederem entrevistas a respeito do caso".