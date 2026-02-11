Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Justiça manda influenciador pagar R$ 20 mil a Kim Kataguiri por danos morais

Estadão Conteúdo

A Justiça de São Paulo manteve a condenação do influenciador Thiago dos Reis Pereira Santos por chamar o deputado federal Kim Kataguiri (União Brasil-SP) de "neonazista", "lixo humano" e "katabosta" em publicações nas redes. Ainda cabe recurso às instâncias superiores.

O julgamento foi realizado no dia 5 deste mês pela 4ª Câmara de Direito Privado. O influenciador foi condenado em primeira instância em março do ano passado. Na ocasião, a defesa dele recorreu e alegou "exercício regular da liberdade de expressão".

O Estadão tenta contato com a defesa de Pereira Santos. O espaço segue aberto.

Os magistrados entenderam, no entanto, por unanimidade, que "tais expressões não teriam caráter crítico, mas sim conteúdo ofensivo e pejorativo".

"As críticas e manifestações de pensamentos são bem-vindas e salutares ao exercício e manutenção da Democracia. Contudo, a liberdade de expressão não é absoluta e encontra limites nos demais direitos fundamentais, especialmente naqueles que se referem a proteção à honra, imagem e dignidade da pessoa humana. As publicações feitas pelo réu ultrapassaram os limites constitucionais da liberdade de expressão, tendo esbarrado em direitos constitucionais do autor igualmente protegido: a honra, dignidade e a imagem", diz a juíza Fátima Cristina Ruppert Mazzo, relatora do caso.

Ainda de acordo com a magistrada, a imputação de qualificações como "neonazista" e "lixo humano", além da deturpação do nome do autor para "Katabosta", "não possui natureza crítica, informativa nem humorística/satírica, mas sim de nítido caráter ofensivo, com intuito de desqualificar pessoalmente o autor perante os seguidores do réu e o público em geral".

Pereira dos Santos acumula mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube e possui 1,9 milhão de inscritos em seu principal canal na plataforma, o Plantão Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

KIM KATAGUIRI

INFLUENCIADOR

DANOS MORAIS

CONDENAÇÃO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Zé Trovão diz que deputados deveriam 'ganhar medalha' por motim contra prisão de Bolsonaro

11.02.26 12h43

Está muito cedo para falar sobre possível candidatura a vice-presidente, diz Tereza Cristina

11.02.26 11h58

Justiça manda influenciador pagar R$ 20 mil a Kim Kataguiri por danos morais

11.02.26 11h48

POLÍTICA

Ideal seria direita a se unir para eleger Flávio Bolsonaro no 1º turno, diz Costa Neto

O presidente do PL avaliou positivamente os resultados das últimas pesquisas eleitorais

11.02.26 9h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

DESIDRATAÇÃO

Senador Jader Barbalho é internado após quadro de desidratação

Parlamentar deu entrada no Hospital Beneficente Portuguesa, em Belém

05.02.26 15h39

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda