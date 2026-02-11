João Campos fica à frente de Raquel Lyra e lidera disputa pelo governo de PE, aponta pesquisa

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), lidera a corrida pelo governo de Pernambuco, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 11. A atual governadora, Raquel Lyra (PSD), aparece em segundo lugar.

No confronto direto entre os dois, sem outros candidatos, o prefeito registra 55% das intenções de voto, ante 36% de Raquel. Outros 5% afirmaram que vão votar em branco ou nulo, e 4% não sabem ou não responderam.

Em simulações com outros nomes, João Campos tem 51%, e a governador, 31%. O vereador de Recife Eduardo Moura (Novo) e o ex-vereador da cidade Ivan Moraes (PSOL) aparecem com 8% e 3%, respectivamente. Brancos e nulo são 4%, e outros 3% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 9 e 10 de fevereiro, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi custeado pelo próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-09944/2026.

Encontro com Lula

Na véspera da divulgação do levantamento, Campos esteve no Palácio do Planalto para reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O prefeito, que também preside nacionalmente o PSB, discutiu a manutenção de Geraldo Alckmin (PSB) como vice na chapa à reeleição de Lula.

Conforme mostrou o Estadão, manter a aliança formada em 2022 é tratado como prioridade pela direção do PSB. Interlocutores do presidente avaliam, por sua vez, que especulações sobre uma eventual saída de Alckmin para disputar o governo de São Paulo seriam um "balão de ensaio" com objetivo de enfraquecer a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao Planalto.

"Saio daqui muito animado. Tenho certeza de que vai ser feita uma grande construção em torno disso", afirmou Campos ao deixar a reunião.

No campo progressista, o prefeito do Recife é apontado como um dos nomes cotados para protagonizar a sucessão presidencial nos próximos anos. Além dele, costumam ser mencionados o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), e o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD).